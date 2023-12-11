Azerbaycan Avrupa'ya gaz ihracatını iki katına çıkarmayı planlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Sırbistan'ın Niş şehrini Bulgaristan'a bağlayan 170 kilometrelikboru hattının açılışında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracatının 2021'deki 8 milyar metreküpten bu yıl 12 milyar metreküpe çıkacağını ve Azerbaycan'ın 2027'ye kadar arzı iki katına çıkarma hedefine "emin adımlarla ilerlediğini" söyledi.



Avrupa'ya gaz satışına 2020 yılında başlayan Azerbaycan, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu ile gaz hacmini önümüzdeki beş yıl içinde 20 milyar metreküpe çıkarma konusunda anlaştı.