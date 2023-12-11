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Azerbaycan Avrupa'ya gaz ihracatını iki katına çıkarmayı planlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa'ya doğal gaz ihracatını iki katına çıkarma hedefini gerçekleştirebileceklerini söyledi.

Oluşturma Tarihi 11 Aralık 2023 08:43

Son Güncelleme Tarihi 11 Aralık 2023 08:43

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Sırbistan'ın Niş şehrini Bulgaristan'a bağlayan 170 kilometrelikboru hattının açılışında yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracatının 2021'deki 8 milyar metreküpten bu yıl 12 milyar metreküpe çıkacağını ve Azerbaycan'ın 2027'ye kadar arzı iki katına çıkarma hedefine "emin adımlarla ilerlediğini" söyledi.

Avrupa'ya gaz satışına 2020 yılında başlayan Azerbaycan, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu ile gaz hacmini önümüzdeki beş yıl içinde 20 milyar metreküpe çıkarma konusunda anlaştı.

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