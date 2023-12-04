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Bakanı Bolat İSEDAK toplantısında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Toplantısı'nda Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarıyla ticari ilişkileri geliştirmek üzere çeşitli görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 04 Aralık 2023 10:42

Son Güncelleme Tarihi 04 Aralık 2023 10:42

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK'ın 39. Bakanlar Toplantısı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildiğini aktardı.

İslam dünyasının karşı karşıya olduğu sınamaların her geçen gün arttığına işaret eden Bolat, "İş birliğine her zamankinden daha çok ihtiyaç duydukları bu zor konjonktürde gerçekleşen toplantı vesilesiyle, İİT üyesi ülkelerin bakanlarıyla bir araya gelerek verimli görüşmeler gerçekleştirme, yeni işbirlikleri tesis etme fırsatı bulduk. Kamerun, Maldivler, Tunus, Sudan, Özbekistan, Pakistan ve Mısır'dan mevkidaşlarımla ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Ülkelerimiz arasındaki mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesini teminen yol haritalarımızı paylaştık. İslam ülkeleri olarak, zorlukların altından kalkabilmek için birlik ve beraberlik içinde olmamız gerektiği aşikardır. Ekonomik ve ticari işbirliğimiz ise birlik ve beraberliğimizin sac ayaklarından olacaktır. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nın ülkemiz ve katılım sağlayan tüm ülkelere hayır, bereket ve esenlik getirmesini temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BİZE DÜŞEN GÖREV FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLI DAVASININ BİRER NEFERİ OLMAK"

Bolat, bir başka paylaşımında ise Filistin Ulusal Ekonomi Bakanı Halid Useyli ile bir araya geldiklerini ve Filistin için yapabileceklerini tüm boyutlarıyla ele aldıklarını bildirdi.

Bakan Useyli'nin, Türk milletinin ve devletinin Filistin'e olan destek ve dayanışmasından dolayı teşekkür ettiğini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'ye olan desteği ve Filistin davasına tüm platformlarda sahip çıkmasından ötürü de şükranlarını sundu, Filistin halkının selamlarını getirdi. Türk milleti tarih boyunca Filistinli kardeşlerinin yanında olmuş, Kudüs'ü kalbi, Mescid-i Aksa'yı kıblesi bilmiştir. Bize düşen görev, bu zorlu dönemde acımasızca kadın, çocuk, yaşlı demeden devam eden İsrail soykırımını bütün platformlarda anlatarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasının birer neferi olmaktır. Bir an önce saldırıların durması, Gazze'ye yardımların ulaşması için hastalar, çocuklar ve yaşlılara ihtiyacı olan temel insani yardımları ulaştırarak, kalıcı ateşkesin sağlaması için tüm gayretimizle adımlarımızı en hızlı şekilde atmaya devam edeceğiz. Türk milleti ve devleti olarak her zaman kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz."

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