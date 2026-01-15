Bakır ve kalay zirveye yakın!

CANLI BORSA
Bakır ve kalay fiyatları küresel piyasalarda tarihi seviyelere tırmanırken, değerli metallerdeki yükseliş eğilimi sürüyor. Altın, geçtiğimiz hafta gördüğü rekor seviyelere yakın seyrederken; gümüş ise tüm zamanların en yüksek seviyesini aşarak ons başına 90 doların üzerine çıktı.

Arz tarafındaki sıkıntılara yönelik artan kaygılar, küresel emtia piyasalarında bakır ve kalay fiyatlarını yeni rekor seviyelere taşıdı. Doların güçlü seyrine rağmen jeopolitik gerilimler ve ABD'nin olası ticaret tarifelerine dair beklentiler, metal fiyatlarındaki yükselişi destekleyen temel etkenler arasında gösteriliyor.

BAKIR VE KALAYDA TARİHİ ZİRVELER

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakırın ton fiyatı yüzde 1,68 artarak 104 bin 970 yuana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Londra Metal Borsası'nda (LME) ise bakır yüzde 1,66 yükselişle 13 bin 382 dolardan işlem gördü; gün içinde fiyatlar 13 bin 400 dolar seviyesindeki rekoru test etti. Kalayda da sert artışlar yaşandı. Şanghay'da kalay yüzde 8 değer kazanarak 413 bin 170 yuana çıktı; Londra'da ise fiyat yüzde 5'in üzerinde artarak 52 bin 495 dolara ulaştı.

BAZ METALLER GENEL OLARAK YÜKSELİŞTE

Benzer bir yükseliş eğilimi diğer baz metallerde de etkisini gösterdi. Aynı dönemde Şanghay piyasasında alüminyum, nikel, kurşun ve çinko değer kazanırken, Londra'da da paralel bir artış izlendi. Şanghay'da alüminyum yüzde 1,12, nikel yüzde 1,47, kurşun yüzde 0,2 ve çinko yüzde 1,05 artarken; LME'de alüminyum yüzde 0,75, nikel yüzde 1,83, kurşun yüzde 0,15 ve çinko yüzde 1,23 yükseldi. Uzmanlar, fiyatlardaki bu artışta arz risklerinin, jeopolitik gelişmelerin ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin etkili olduğunu vurguluyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE REKORLAR SÜRÜYOR

ABD'de beklentilerin altında kalan enflasyon verilerinin faiz indirim ihtimalini güçlendirmesi ve jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi, değerli metalleri de yukarı taşıdı. Gram altın Kapalıçarşı'da 6.503 TL ile rekor tazelerken, çeyrek altının satış fiyatı 10 bin 639 TL'ye çıktı. Ons altın da 4.641,12 doları gördü. Gümüş ise tarihi bir eşik aşarak 91 doların üzerine çıktı. Spot gümüş yüzde 5,5 artışla 91,55 dolara yükselirken, gümüş fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 28 değer kazandığı belirtildi. Gram gümüş ise 126 TL seviyesine ulaştı.

KRİPTO PARALARDA GÜÇLÜ İVME: BİTCOİN YENİDEN ZİRVEDE

Kripto para piyasası da yükseliş trendini sürdürüyor. Bitcoin, erken işlemlerde 96.500 doları zorlayarak kasım ayı ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Şu anda yüzde 3,3 artışla 95.017 dolardan işlem görüyor. Ethereum da benzer şekilde 3.356 dolara kadar yükselerek 11 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesini test etti ve yüzde 4'lük artışla 3.330 dolar civarında işlem görüyor.

