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Barclays: Fransa seçim sonuçları euroyu zayıflatabilir

Fransa'dan gelecek seçim sonuçlarının euroyu zayıflatması büyük olasılık olarak görülüyor.

Oluşturma Tarihi 24 Haziran 2024 13:02

Son Güncelleme Tarihi 24 Haziran 2024 13:33

Barclays Research analistleri, Fransa'daki seçimlerin euronun dolar karşısında son dönemdeki düşüşünü hızlandırmasının yolunun, aşırı sağcı Ulusal Ralli'nin oylarının yanı sıra solun oylarının da artarak ikinci turun iki uç arasında bir yarışa dönüşmesinden geçtiğini belirttiler.

Analistler, "Her halükarda Fransız siyaseti, Macron'un AB yanlısı, liberal bakış açısından uzaklaşarak daha geniş bütçe açıkları ve Avrupa kurumlarının gücünü zayıflatacak politikalar talep etmeye yöneliyor" değerlendirmesini yaptılar. Bu arada dolara olan talebin güçlü kalmaya devam ettiğini söylediler.

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