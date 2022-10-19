BlackRock, kömür, petrol ve doğal gaza yatırımı durdurmayacak

BlackRock, İngiltere Parlamentosu Çevre Denetim Komitesi'ne yaptığı açıklamada, petrol, kömür ve doğal gaza yatırım yapmayı durdurmayacaklarını bildirdi.

BlackRock, Komite'ye yaptığı açıklamada, reel ekonomide spesifik bir karbonsuzlaştırma ortaya çıkarmanın kendi rolleri olmadığını ifade etti.

BlackRock Başkanı Larry Fink, pek çok kesimden gelen eleştrilere karşı Şirket'in enerji yatırımlarını daha önce de savumuştu.

Daha önce de HSBC petrol üretiminin mevcut kaynaklarına yatırım devam etmesine ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.