CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz

Brent petrol haftaya düşüşle başladı

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 05 Ağustos 2024 09:55

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 80,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,91 azalarak 76,11 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 72,81 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları yılın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba günü politika faizini sabit bırakırken eylül için faiz indirimi sinyali verdi. Buna karşın ülkede açıklanan veriler, resesyon korkusuyla piyasalarda talep endişelerini besledi.

Öte yandan, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından çatışmaların daha geniş alana yayılabileceği endişeleri de fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 79,38 ile 83,42 dolar aralığının direnç, 75,34 ile 71,3 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Küresel gıda fiyatları aylık bazda değişmedi Küresel gıda fiyatları aylık bazda değişmedi 02 Ağustos 2024 12:40
Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına yenilikçi çözümler arıyor Rusya uluslararası ödemelerdeki sorunlarına yenilikçi çözümler arıyor 02 Ağustos 2024 12:21
Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD verilerine odaklandı 02 Ağustos 2024 10:31
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 02 Ağustos 2024 10:25
Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor Brent petrolün varil fiyatı yükseliyor 02 Ağustos 2024 10:11
Ekonomistler BoE’den tekrar faiz indirimi bekliyor Ekonomistler BoE'den tekrar faiz indirimi bekliyor 01 Ağustos 2024 16:36
BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı BoE Başkanı faiz indirimi sinyali vermekten kaçındı 01 Ağustos 2024 16:21
ABD’de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı ABD'de tarım dışı verimlilik beklenenden fazla arttı 01 Ağustos 2024 16:17
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 01 Ağustos 2024 16:15
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentileri aştı 01 Ağustos 2024 16:13
Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 128,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 01 Ağustos 2024 15:12
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14 trilyon lira oldu 01 Ağustos 2024 14:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,23
%0,4228
ALTIN
1.002,80
%0,2797
EURO
1.000,91
%0,0912
DOLAR
1.000,00
%0
BORSA
1.350,03
%35,003
ALTIN
1.144,64
%14,4636
EURO
1.137,53
%13,7526
DOLAR
961,63
%-3,8374
BORSA
1.430,09
%43,0094
ALTIN
1.173,49
%17,3486
EURO
1.148,64
%14,8639
DOLAR
980,47
%-1,9535
BORSA
2.416,10
%141,6101
ALTIN
1.813,35
%81,3354
EURO
1.759,96
%75,9957
DOLAR
1.450,32
%45,0316
BORSA
BİST En Aktif Hisseler