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Brent petrolde arz endişesi yaşanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergileri getirmesi ve ABD'nin en büyük iki tedarikçisinden ham petrol arzının kesintiye uğrayacağı endişesi petrol fiyatları üzerinde etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,28 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Şubat 2025 10:38

Son Güncelleme Tarihi 03 Şubat 2025 10:38

Cuma günü 76,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 76,30 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,02 azalarak 76,28 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,38 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergileri getirmesi ve ABD'nin en büyük iki tedarikçisinden ham petrol arzının kesintiye uğrayacağı endişesi petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Karara göre, Kanada'dan gelen enerji ürünlerine yüzde 10, Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ve Meksika enerji ithalatından yüzde 25 vergi alınacak. Kanada ve Meksika, ABD'nin en büyük ham petrol sağlayıcıları konumunda bulunuyor.

Buna karşın Çin, Trump'ın gümrük vergisi kararına karşı tedbirler alacağını ve Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayette bulunacağını bildirdi.

Uzmanlar, Trump'ın cumartesi günü Meksika, Kanada ve Çin'den gelen mallara yönelik geniş kapsamlı gümrük vergileri uygulamasının küresel büyümeyi olumsuz etkileyebileceğini ve enflasyonu yeniden alevlendirebilecek bir ticaret savaşını başlatabileceğini dile getirdi.

Analistler, söz konusu tarifelerin ABD rafinerilerinin optimum seviyede üretim için ihtiyaç duyduğu ağır ham petrolün maliyetini artıracağını, karlılık oranını azaltacağını ve muhtemel üretim kesintilerine neden olacağını düşünüyor.

Öte yandan, piyasa oyuncuları gün içinde yapılacak OPEC+ toplantısını bekliyor. Toplantıda üyelerin mevcut piyasa koşullarını gözden geçirmesi ve küresel talep ve arz dengesine dair kararlar alması bekleniyor. Grubun son toplantısında aldığı mevcut karara göre, gönüllü üretim kesintileri yılın ilk çeyreği sonuna kadar devam edecek, toplu kesintiler ise 2026 yılı sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Brent petrolde teknik olarak 81,48 doların direnç, 74,27 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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