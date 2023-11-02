CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Brent petrolde Fed etkisi

Brent petrolde Fed etkisi

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85,62 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 02 Kasım 2023 11:24

Son Güncelleme Tarihi 02 Kasım 2023 11:24

Dün 87,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,63 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,17 artışla 85,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,33 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutacağını açıklaması sonrası yaklaşık yüzde 1 artış gösterdi. Fed'in açıklaması sonrası doların değer kaybetmesi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesini destekledi. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi, dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha ucuz hale getiriyor. Bu durum alımların artmasına ve fiyatların yükselmesine neden oluyor.

ABD'de beklentilerin üzerinde gerçekleşen bir dizi makroekonomik verinin ardından, Fed'in politika faizini beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutacağından endişe ediliyordu.

Öte yandan, Avrupa'ya yönelik açıklanan verilere göre, ekim ayı enflasyonu iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artırımı yapmasını beklemiyor.

İsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 26 gündür devam ediyor.

Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceğinden ve yılın geri kalanında beklenen arz açığını daha da derinleştireceğinden endişe edilirken, Katar'ın arabuluculuğunda ABD vatandaşları dahil bazı yabancıların Gazze'den Mısır'a tahliye edilmesi piyasalara olumlu yansıdı.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 774 bin varil arttığını duyurdu. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ülkede petrol talebinin düştüğüne işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtladı.

İlginizi Çekebilir
BOJ’dan devlet tahvili getirilerine müdahale BOJ'dan devlet tahvili getirilerine müdahale 01 Kasım 2023 08:59
API petrol stokları artış gösterdi API petrol stokları artış gösterdi 01 Kasım 2023 08:56
Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor Bundesbank Başkanı: Sıkı para politikamız işe yarıyor 01 Kasım 2023 08:55
ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli ECB üyesi: Faiz artırımlarının etkisinin ekonomiye yansıması için sabır gerekli 01 Kasım 2023 08:52
Japonya’dan enflasyonla mücadele için harcama kararı Japonya'dan enflasyonla mücadele için harcama kararı 01 Kasım 2023 08:41
Çin’de imalat sektörü daraldı Çin'de imalat sektörü daraldı 01 Kasım 2023 08:39
ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması: Keskin düşüş gerekli 01 Kasım 2023 08:48
Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 801 bin liraya geriledi 31 Ekim 2023 17:00
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Kasım 2023 13:42
ECB’nin enflasyon tahminleri düşebilir ECB'nin enflasyon tahminleri düşebilir 31 Ekim 2023 16:48
Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü 31 Ekim 2023 16:16
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon beklentilerin altında kaldı 31 Ekim 2023 14:00
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.014,42
%1,4418
BORSA
1.003,00
%0,3002
DOLAR
1.002,76
%0,2758
ALTIN
998,33
%-0,1667
EURO
1.028,57
%2,8573
BORSA
1.009,06
%0,906
DOLAR
985,59
%-1,4414
ALTIN
1.008,42
%0,8418
EURO
916,28
%-8,3722
BORSA
1.038,39
%3,8391
DOLAR
1.086,20
%8,6201
ALTIN
1.041,74
%4,1739
EURO
1.883,54
%88,3537
BORSA
1.516,69
%51,6689
DOLAR
1.809,24
%80,9243
ALTIN
1.618,04
%61,8044
EURO
BİST En Aktif Hisseler