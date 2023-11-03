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Brent petrolde Fed etkisi devam ediyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 87,06 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 03 Kasım 2023 10:02

Son Güncelleme Tarihi 03 Kasım 2023 10:02

Dün 87,05 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 86,85 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 87,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,79 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, haftanın son gününde yükselişine devam ediyor. Dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de faiz oranlarının sabit tutulması ve buna bağlı olarak doların değer kaybetmesi petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi. Uzmanlar, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporunu bekliyor. Rapordaki verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına dair soru işaretlerini azaltması bekleniyor.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi, bugün saat 09.25 itibarıyla geçen hafta cuma günü kapanışa göre %0,43 düşüşle 105,912 oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

lsrail-Filistin çatışmasının piyasalarda yol açtığı arz endişesinin fiyatlar üzerindeki etkisi sürerken, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 27 gündür devam ediyor. Çatışmanın, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin bulunduğu bölgedeki diğer ülkelere sıçraması halinde küresel petrol arzının olumsuz etkileneceği endişesi devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,23 ile 87,30 dolar aralığının direnç, 86,91 ile 86,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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