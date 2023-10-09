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Brent petrolde Orta Doğu etkisi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,28 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 10:39

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 10:39

Cuma günü 83,44 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,19 artışla 87,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,72 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların Orta Doğu'da tansiyonu yükseltmesinin küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişeleri etkili oldu.

Gazze'den İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" saldırısı sonrası İran'ın çatışmalarda Hamas'ı desteklediğini açıklamasının ardından, ABD ve Batılı ülkelerin İran'a karşı tedbir alma ihtimali, fiyatların yükselişine katkıda bulundu.

Analistler, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların daha da genişleyebileceği ihtimalinin risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu ve yükselen petrol fiyatlarının küresel bazda enflasyon endişesini de artırabileceğini ifade etti.

ÇİN'DEKİ TOPARLANMA SİNYALİ FİYAT ARTIŞINI DESTEKLİYOR

Çin'de kutlanan geleneksel Güz Ortası Festivali'nin denk geldiği uzun tatil haftasında, ülke içinde seyahat edenlerin sayısının Kovid-19 salgını öncesi seviyelere çıktığını gösteren veri akışı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı ülkede talebin toparlanacağı algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin Turizm ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Eylül-6 Ekim tarihlerindeki tatilde, 826 milyon kişi ülke içinde seyahat ederken iç turizmden elde edilen toplam gelir 753,4 milyar yuana (103 milyar dolar) çıktı.

Brent petrolde teknik olarak 88,68 ile 89,68 dolar aralığının direnç, 87,00 ile 86,32 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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