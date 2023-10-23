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Brent petrol psikolojik sınırın üzerinde

Brent petrol fiyatları, İsrail Filistin çatışmasının bölgeye yayılma endişesinin petrol arzına zarar verebileceği beklentileri ile 90 doları aştı. Yeni haftada da petrol 90 dolar psikolojik bandının üzerinde hareket ediyor.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 10:35

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 10:35

Cuma günü 93,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 azalışla 91,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,23 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Piyasalarda, çatışmanın genişleyebileceği endişesi hakim olmaya devam etse de İsrail'in Gazze'ye askeri harekatını ertelediğine ilişkin haber akışı fiyatlarda bir miktar geri çekilmeye neden oldu.

Artan diplomatik adımlar ve hafta sonu İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için iki yardım konvoyunun Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yapması da fiyatlardaki gerilemeyi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD yönetiminin geçen hafta, Venezuela petrolüne yönelik bazı yaptırımları askıya alması da arz endişelerini hafifleterek fiyatların yukarı yönlü seyrini sınırlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,80 ile 92,63 dolar aralığının direnç, 90,97 ile 90,14 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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