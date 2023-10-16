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Brent petrolde Orta Doğu etkisi sürüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 90,76 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2023 10:38

Son Güncelleme Tarihi 16 Ekim 2023 10:38

Cuma günü 91 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 90,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.18 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,14 azalışla 90,76 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 86,31 dolardan alıcı buldu.

İsrail-Filistin çatışmasının bölgeye yayılması halinde petrol arzına zarar vereceği endişeleriyle artan petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Uzmanlar, çatışmanın bölgeye yayılması durumunda yılın geri kalanında beklenen arz açığının daha da derinleşeceğini belirtiyor.

Dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, cuma günü yaptığı açıklamada, fiyat baskılarında devam eden azalma nedeniyle bankanın faiz artırımlarını muhtemelen tamamladığına inandığını belirtti.

Fed'in yüzde 93 ihtimalle politika faizini sabit bırakacağı tahmin edilirken, bankanın aralıkta da yüzde 67 ihtimalle politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ise gelecek ayki toplantıda politika faizini değiştirmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Brent petrolde teknik olarak 91,02 ile 91,68 dolar aralığının direnç, 90,36 ile 89,70 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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