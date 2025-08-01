Brent petrolde risk algısı sürüyor

Dün 72,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71,71 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 71,46 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin kararlarının küresel risk algısını artırması etkili oldu.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarına yönelik adımları, piyasalarda fiyatlamalar üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor.

Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile varılan ticaret anlaşmaları risk algısını bir ölçüde azaltırken, diğer ülkelere yönelik kararlar yatırımcıları temkinli davranmaya sevk ediyor.

ABD Başkanı Trump, karşılıklılık esasına dayanan tarife oranlarında değişikliği öngören kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump tarafından imzalanan kararnameyle, ABD'nin artan yıllık mal ticareti açıklarını daha da azaltmak amacıyla bazı ülkelere yönelik karşılıklılık esasına dayanan gümrük vergisi oranlarında değişikliğe gidildiği belirtildi.

Kararname kapsamında, ülkelere yüzde 10 ile 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Bu kapsamda, Hindistan'a yüzde 25, Endonezya'ya yüzde 19, Irak'a yüzde 35, İsrail'e yüzde 15, Malezya'ya yüzde 19, Norveç'e yüzde 15, İsviçre'ye yüzde 39, Suriye'ye yüzde 41, Tayvan'a yüzde 20 ve Vietnam'a yüzde 20 tarife getirilmesi planlanıyor. Bu tarife oranları, kararnamenin yayımlanmasından 7 gün sonra yürürlüğe girecek.

Analistler, tarifelere ilişkin belirsizliklerin küresel ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine işaret ederek, bu durumun petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Öte yandan, ABD Hazine Bakanlığı, İran ve Rusya'dan petrol taşındığı gerekçesiyle 115'i aşkın kişi ve kurumu hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Açıklamada, bu adımın 2018'den bu yana İran'a yönelik atılan en kapsamlı yaptırım paketi olduğu kaydedildi.

Uzmanlar, küresel petrol arzında önemli rol oynayan İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımların piyasada arz daralması endişelerine neden olduğunu belirtti.

Brent petrolde teknik olarak 72,22 doların direnç, 69,37 doların ise destek seviyesi olarak takip edilebileceği belirtiliyor.