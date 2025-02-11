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Brent petrolün fiyatı arz endişesi ile yükseldi

Petrol fiyatları, Rusya'nın petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ kotasının altında kalması sebebiyle artan arz endişeleriyle yükselişini sürdürürken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,10 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 11 Şubat 2025 09:59

Son Güncelleme Tarihi 11 Şubat 2025 09:59

Dün 75,85 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 75,81 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 76,10 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,47 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, Rusya'nın petrol üretiminin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da bulunduğu bazı petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ kotasının altında kalması sebebiyle artan arz endişeleriyle yükselişini sürdürdü. Ancak küresel ticaret gerilimlerinin ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği kaygıları nedeniyle fiyat artışları sınırlı kaldı.

Petrol fiyatları bir önceki gün yaklaşık yüzde 2 değer kazandı. Üst üste üç hafta boyunca yaşanan kayıpların ardından gelen bu toparlanma, arzın daralmasına dair işaretlerle desteklendi.

Ayrıca, Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın "gölge filosuna" el koymayı planladığı yönündeki haberler, piyasalardaki endişeleri artırdı. ABD'nin geçen ay Rus petrol tankerleri, üreticileri ve sigortacılarını hedef alan yaptırımları, Rusya'nın Çin ve Hindistan'a yaptığı petrol sevkiyatlarını önemli ölçüde aksattı.

Rusya'nın akaryakıt ihracatında yaşanan kesintiler, özellikle Orta Doğu bölgesinde nakit petrol fiyatlarını yukarı çekiyor. Rusya Federal Tekelcilik Servisi'nin, benzin fiyatlarını dengelemek amacıyla büyük üreticilere yönelik bir aylık ihracat yasağı getirmesi gündemdeki yerini koruyor.

Buna ek olarak, ABD yönetimi İran petrolünü Çin'e taşıyan ağlara yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatına yönelik "maksimum baskı" politikasını yeniden devreye soktu.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed), faiz oranlarını bir sonraki çeyreğe kadar düşürmeyeceğini açıklaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtladı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalarda, ABD ekonomisindeki gidişata ve tarifelerin olası etkilerine yönelik ifadeleri takip edilecek. Uzmanlar, para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine haziran ayında gideceğine yönelik fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü işaret ederek, Fed'in faizleri yüksek tutmaya devam etmesinin ekonomik büyümeyi sınırlayabileceğini ve bu durumun petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini öngörüyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü ve ABD Enerji Enformasyon İdaresinin yayımlayacağı haftalık raporlar, petrol piyasalarının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak.

Brent petrolde teknik olarak 77,02 doların direnç, 72,70 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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