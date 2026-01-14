Borsa günün ilk yarısında yükseldi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 değer kazanarak 12.437,01 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 13:18

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 51,40 puan ve yüzde 0,41 artışla 12.437,01 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 82,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,71 ile metal ana sanayi, en çok düşen ise yüzde 1,4 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, jeopolitik endişelerin artması, şirketlerin açıkladığı bilançolardan gelen karışık sinyaller ve ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin yasal niteliğine ilişkin mahkemenin bugün bir karar açıklayabileceği öngörüleriyle karışık seyrediyor.

Yurt içinde ise BIST 100 endeksi günün ilk yarısını pozitif bir seyirle tamamlarken gün içerisinde en yüksek 12.440,55 seviyesini görerek rekor tazeledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

