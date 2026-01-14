Uluslararası Çalışma Örgütü: Küresel işsizlik stabil

CANLI BORSA
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), küresel işsizliğin stabil kaldığını ancak “insana yakışır iş kalitesindeki ilerlemenin” duraksama noktasına geldiğini bildirdi.

Oluşturma Tarihi 14 Ocak 2026 13:34

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İstihdam ve Sosyal Eğilimler 2026 Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, küresel işsizliğin bu yıl yüzde 4,9 seviyesinde kalması bekleniyor. Bu oran, yaklaşık 186 milyon kişiye karşılık geliyor.

İşsizlik oranı sabit kalmasına rağmen, dünya genelinde milyonlarca çalışan hala nitelikli işlere erişimden yoksun durumda bulunuyor.

Yaklaşık 300 milyon çalışan günde 3 dolardan daha az kazanarak aşırı yoksulluk içinde yaşamaya devam ederken, kayıt dışı istihdamın arttığına dikkat çekiliyor.

Bu yıl 2,1 milyar kişinin sosyal korumaya, çalışma haklarına ve iş güvencesine sınırlı erişim sunan kayıt dışı işlerde çalışacağı tahmin ediliyor. Düşük gelirli ülkelerde kaydedilen son derece sınırlı ilerleme, en kötü çalışma koşullarına sahip işçilerin daha da geride kalmasına yol açıyor.

ILO'ya göre, ekonomilerin daha yüksek katma değerli sanayi ve hizmetlere dönüşümündeki yavaşlama, iş kalitesi ve verimlilik artışında sürdürülebilir ilerlemenin önündeki en büyük engellerden biri konumunda bulunuyor.

ILO Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo, rapora ilişkin değerlendirmesinde,
"Dirençli büyüme ve istikrarlı işsizlik rakamları bizi daha derin bir gerçekten uzaklaştırmamalı. Yüz milyonlarca çalışan hala yoksulluk, kayıt dışılık ve dışlanmışlık içinde sıkışmış durumda." ifadelerini kullandı.

Houngbo, özellikle tedarik zincirleri ve dijital ticaret genişlerken geride kalma riski taşıyan daha yoksul ekonomilerde, insana yakışır iş ve sosyal adaletin ilerletilmesi için eşgüdümlü eylem ve daha güçlü kurumlara duyulan ihtiyacın altını çizdi.

