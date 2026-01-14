BofA’nın net karı arttı

Banka, 31 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde net karını geçen yılın aynı dönemindeki 6,8 milyar dolardan 7,6 milyar dolara çıkardı. Hisse başına kar 83 sentten 98 sente yükseldi.

Aynı dönemde toplam gelir 28,4 milyar dolar olarak açıklandı. Net faiz geliri 15,8 milyar dolar olurken, karşılıksız kredi zararları 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Net tahsil edilemeyen alacaklar da 1,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

Faiz dışı giderler yüzde 4 artışla 17,4 milyar dolara yükseldi. Bankanın ortalama adi özkaynak karlılığı yüzde 10,4 oldu. Dördüncü çeyrekte 6,3 milyar dolar tutarında hisse geri alımı yapıldı.

Birim bazında bakıldığında, tüketici bankacılığı gelirleri yüzde 5 artışla 11,2 milyar dolara ulaştı. Küresel varlık ve yatırım yönetimi gelirleri yüzde 10 artarak 6,6 milyar dolar olurken, küresel bankacılık gelirleri yüzde 2 artışla 6,2 milyar dolara çıktı. Küresel piyasalar gelirleri ise yüzde 10 yükselerek 5,3 milyar dolara ulaştı.