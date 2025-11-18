CANLI BORSA
Brent petrolün varili 63,31 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,31 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 09:56

Son Güncelleme Tarihi 18 Kasım 2025 09:57

Dün 64,37 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,74 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalarak 63,31 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,27 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Ukrayna'nın Rusya'daki bir petrol deposuna insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırının ardından durdurulan petrol yüklemelerinin yeniden başladığına yönelik haber akışı etkili oldu.

Yüklemelerin iki günlük aranın ardından pazar günü yeniden başlaması, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatları aşağı yönlü baskıladı.

Rusya'nın Novorossiysk bölgesi Valisi Andrey Kravçenko, geçen hafta Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'nın Novorossiysk'e yoğun İHA saldırısı gerçekleştirdiğini belirtmişti. Kravçenko, Ukrayna'nın bazı binalara ve altyapıya zarar veren İHA saldırısının ardından "acil durum" ilan edildiğini bildirmişti. Bölgede bulunan bir petrol deposu da Ukrayna'nın İHA saldırısı nedeniyle zarar görmüştü.

Öte yandan, Rusya'ya yönelik devam eden yaptırımların uzun vadede petrol piyasasındaki arz endişelerini destekleyeceği, ancak Rusya'nın yaptırımları aşmanın yollarını bulması durumunda yaptırımlardan kaynaklanan herhangi bir aksamanın geçici olabileceği belirtiliyor.

Talep tarafında ise yatırımcılar ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Para piyasalarında Fed'in aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 43 seviyesine gerilerken, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü yayımlanacak son toplantısına ilişkin tutanaklar, faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından yakından takip edilecek. Olası bir faiz indirimi, talep görünümünü destekleyerek petrol fiyatlarını yukarı yönde etkileyebilir.

Brent petrolde teknik olarak 65,86 dolar direnç, 61,88 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

