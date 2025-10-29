CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili 63,79 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,79 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 29 Ekim 2025 09:16

Dün 65,01 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 63,79 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,13 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD'nin Rusya'nın en büyük iki petrol şirketine yönelik yaptırım açıklamaları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretimi artırma planı ve ABD ile Çin arasındaki olası ticaret anlaşması sebebiyle gerilemeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yaptırım uygulaması açıklamalarının ardından Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil, 27 Ekim'de uluslararası varlıklarını satacağını açıkladı.

Küresel petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini sağlayan Lukoil'in söz konusu satış kararı, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Batı yaptırımlarına karşı Rus bir şirketin attığı en önemli adım olarak değerlendiriliyor.

Rusya'nın da yer aldığı OPEC+ grubunun aralıkta bir kez daha sınırlı bir üretim artışı planlaması bekleniyor. Grup, petrol piyasasını desteklemek amacıyla uzun süredir üretimi kısıtlıyordu.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yarın Güney Kore'de bir araya gelmesi planlanıyor. Görüşmede, iki ülke arasındaki olası ticaret anlaşmasının gündeme gelmesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,16 dolar direnç, 60 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

İlginizi Çekebilir
İngiltere’de imalatçı yatırımı geriledi İngiltere'de imalatçı yatırımı geriledi 27 Ekim 2025 13:06
Rusya’dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek Rusya'dan Hindistan açıklaması: Petrol arzımız yüksek 27 Ekim 2025 11:39
Fed’in faiz indirimlerine 2026’da devam edecek mi? Fed'in faiz indirimlerine 2026'da devam edecek mi? 27 Ekim 2025 11:21
Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak Borsa’da bayram düzenlemesi: İşlemlerin takası 31 Ekim’de yapılacak 27 Ekim 2025 10:35
Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,57 dolardan işlem görüyor 27 Ekim 2025 10:05
Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı 27 Ekim 2025 10:02
Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı Asya borsaları yeni haftaya rekorlarla başladı 27 Ekim 2025 09:58
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler