Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,96 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 31 Ekim 2025 09:50

Dün 64,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 63,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,06 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar, zayıf Çin verileri ve küresel arzın artacağı beklentileri etkili oldu.

ABD doları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirimin kesin olmadığını açıklamasının ardından güç kazandı. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken, temkinlilik mesajları verdi.

Powell'ın mesajlarının etkisiyle dün para piyasalarındaki fiyatlamalarda sert değişimler oldu. Fed'in aralıkta 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'ten yüzde 70 seviyesine geriledi.

Çin'de imalat faaliyetlerinin ekimde daraldığını gösteren haber akışı da fiyatları baskılayan bir unsur oldu. Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 900 bin varil azalarak, 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu veriler, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Piyasalar, kısa vadede OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı. Grubun, toplantıda aralık için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,93 dolar direnç, 60,09 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

