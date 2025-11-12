CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Brent petrolün varili 64,80 dolar

Brent petrolün varili 64,80 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,80 dolardan alıcı buluyor.

Oluşturma Tarihi 12 Kasım 2025 09:45

Dün 65,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.33 itibarıyla fiyat yüzde 0,13 düşerek 64,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,80 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi gerilemede, ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona erebileceğine ilişkin işaretlerin artmasına rağmen, küresel arz fazlası endişeleri ve doların güçlü seyri etkili oldu.

ABD Senatosu salı günü hükümetin yeniden açılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisinin bugün tasarıyı oylaması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının ardından yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, yaklaşık 42 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sonlandıracak.

Hükümetin yeniden açılacağına yönelik beklentiler, ülkede seyahatlerde yaşanan aksaklıkların hafifleyeceği öngörüsüyle petrol fiyatlarına sınırlı destek sağladı.

Trump, yeterli sayıda Demokratın desteğini aldıklarını belirterek hükümetin kısa sürede açılacağını, hava yolu seyahatinin "normalden daha iyi" olacağını ve hava trafik kulelerinde yeni teknolojilerin kullanılacağını ifade etti.

Kapanma süreci, büyük şehirlerde hava trafiğini aksatırken yakıt talebine ilişkin endişeleri artırmıştı. Uzmanlar, hükümetin açılmasının kış sezonunda hava yolu talebini destekleyebileceğini ancak gelecek yıla yönelik arz fazlası endişelerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor.

ARZ FAZLASI VE YAPTIRIM ENDİŞELERİ PETROL PİYASALARINDA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR.

OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikası, petrol piyasasında arz fazlası endişelerini artırıyor.

Grup, 2 Kasım'daki çevrim içi toplantısında istikrarlı ekonomik görünüm ve düşük stoklara dikkati çekerek, aralıkta üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı ancak 2026'nın ilk çeyreğinde artışlara ara verilmesi konusunda uzlaştı.

Karar kısa vadede endişeleri hafifletse de üretim artış eğilimi piyasalarda arz fazlası riskini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı yarattı. OPEC+'nın bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de zayıf talep de olası arz fazlasını büyütebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Aynı zamanda, ABD'nin Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının etkisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Geçen ay devreye giren yaptırımların, küresel yakıt arzını sınırlaması ve önümüzdeki aylarda oluşabilecek arz fazlasının etkisini dengelemesi bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Fitch’ten Türkiye için ‘borçlanma piyasaları analizi’: 500 milyar dolara ulaşacak Fitch'ten Türkiye için ‘borçlanma piyasaları analizi’: 500 milyar dolara ulaşacak 11 Kasım 2025 13:16
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 11 Kasım 2025 11:33
Apple, ChatGPT ve Gemini ile yapay zeka yarışına geri dönüyor Apple, ChatGPT ve Gemini ile yapay zeka yarışına geri dönüyor 11 Kasım 2025 11:23
Japonya’dan yapay zeka hamlesi: Stratejik yatırımlara vergi teşviki geliyor Japonya’dan yapay zeka hamlesi: Stratejik yatırımlara vergi teşviki geliyor 11 Kasım 2025 10:58
İngiltere’de işsizlik arttı İngiltere'de işsizlik arttı 11 Kasım 2025 10:55
ABD’de kripto paralar için yeni adım! SEC devreden çıkarılıyor ABD’de kripto paralar için yeni adım! SEC devreden çıkarılıyor 11 Kasım 2025 10:38
Çin, borç riskine karşı harekete geçti: Devlet şirketlerinin yurtdışı borçlanmasına sınırlama Çin, borç riskine karşı harekete geçti: Devlet şirketlerinin yurtdışı borçlanmasına sınırlama 11 Kasım 2025 10:26
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 11 Kasım 2025 10:15
Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı Rusya ile Çin arasında Kuzey Deniz Yolu üzerinden kargo sevkiyatı arttı 11 Kasım 2025 10:10
Küresel piyasalarda risk iştahı arttı Küresel piyasalarda risk iştahı arttı 11 Kasım 2025 10:09
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 11 Kasım 2025 09:49
VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı 11 Kasım 2025 09:47
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler