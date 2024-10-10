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Çin teşvikleri Brent petrolün fiyatını yükseltti

Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili olurken Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,83 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2024 10:51

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2024 10:52

Dün 78 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,58 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artarak 76,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,54 dolardan alıcı buldu.

Fiyat artışında, Orta Doğu'da İsrail, Hamas ve Hizbullah arasında devam eden çatışmanın geniş alana yayılabileceği endişesi ve dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandırmak adına yeni teşvikler açıklanacağı beklentisi etkili oluyor.

Petrol kaynaklarının çoğunun bulunduğu Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir savaş tehlikesiyle petrol arzında aksama yaşanabileceği endişesi fiyat artışını destekliyor.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği 2 hava saldırısında, aralarında 5 sağlık görevlisinin de bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışma 8 Ekim 2023'ten beri devam ediyor. Birçok ülke ise saldırılar sebebiyle Lübnan'a özel seferler düzenleyerek vatandaşlarını tahliye ediyor.

Beşşar Esed rejiminin haber ajansı SANA'da yer alan haberde, İsrail'in, Suriye'nin Humus ilinin güneyindeki Hasye ilçesinde araba fabrikasına saldırı düzenlediği iddia edildi. Haberde, saldırıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İsrail, uluslararası ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 2 sivil araç ile bir evi hedef aldığı saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, piyasalar, dünyanın en çok petrol tüketen ikinci ülkesi Çin'de ekonomiyi canlandıracak yeni teşviklerin petrol talebini de olumlu yönde etkileyeceğini ifade ediyor. Hükümetin ülke ekonomisini desteklemek adına hafta sonu daha fazla mali teşvik planı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,13 ile 80,94 dolar aralığının direnç, 75,32 ile 72,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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