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Çin'in gümüş ithalatının artması bekleniyor

Çin'in gümüş ithalatının önümüzdeki haftalarda artması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2024 08:45

Son Güncelleme Tarihi 29 Mayıs 2024 08:45

Çin'in gümüş ithalatının önümüzdeki haftalarda artabileceği değerlendiriliyor. Gümüş fiyatları geçen hafta son 11 yılın en yüksek seviyesine çıkmış olsa da arbitraj penceresi ya da Çin ve dünya fiyatları arasındaki fark daha da genişledi. Bu da Çin'e daha fazla metal gönderilmesi için teşvik yaratarak diğer ülkeler için arzı sıkıştırma potansiyeli yaratıyor.

TD Securities Inc. kıdemli emtia stratejisti Daniel Ghali, "Çin'e yönelik bir ithalat dalgası Batı'daki serbest dalgalanmayı daha da azaltacak" dedi. Ghali, bunun piyasa fiyatlandırması tarafından yakalanmadığını söyledi.

"İNSANLAR YEREL GÜMÜŞ STOKLARINDAKİ DÜŞÜŞE BİR GÖZ ATIYOR"

Çin'in ithalatı son aylarda zaten güçlü seyrediyordu. Aralık ayında yaklaşık 390 tonla son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra düşüşe geçti. Nisan ayında tekrar sıçrayarak 340 tonun üzerine çıktı. Aylık ithalatın beş yıllık ortalaması ise 310 ton civarında.

Şangay spot fiyatları üzerindeki prim geçen hafta %15'in üzerine çıkarak Çin'in ithalata uyguladığı %13'lük vergiyi fazlasıyla telafi etti. Aynı zamanda, Çin'in metal stokları son yıllarda güneş enerjisi sektöründen gelen güçlü talep nedeniyle azaldı.

Ghali, "İnsanlar yerel gümüş stoklarındaki düşüşe bir göz atıyor. "Gümüş muhtemelen altına kıyasla daha ucuz olarak görülüyor. Bu da değerli metaller rallisine katılmak isteyen insanlar için cazip bir teklif" değerlendirmesini yaptı.

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