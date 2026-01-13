Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli en fazla işlem gören demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 0,24 düşüşle ton başına 819,5 yuan (yaklaşık 117,47 dolar) seviyesinde kapattı. Singapur Borsası'nda ise Şubat vadeli gösterge kontrat yüzde 0,81 gerileyerek 108,3 dolara indi. Gösterge fiyat, beş ayı aşkın süredir 100 dolarlık psikolojik eşiğin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Çelik üreticilerinin yüksek fiyatlar karşısında kargo alımlarında isteksiz davranması, piyasadaki likiditenin azalmasına neden oldu. Mysteel verilerine göre, deniz yoluyla taşınan demir cevheri işlemlerinin toplam hacmi, bir önceki güne kıyasla yüzde 52 oranında sert düşüş gösterdi. Aynı zamanda limanlardaki stok artışı, demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Nanhua Futures analistleri, yayınladıkları notta çelik kâr marjlarının daraldığına ve mevcut fiyatların temel göstergelere kıyasla yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, bu durumların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşan Ay Yeni Yılı tatili öncesinde bazı çelik fabrikalarının stok alımlarını yavaşlatabileceği, ancak fiyatlarda yaşanacak bir düzeltmenin ardından alımların yeniden canlanabileceği öngörüldü.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenlerinde de düşüş yaşandı; koklaşabilir kömür yüzde 2,5, kok ise yüzde 1,08 değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da genel görünüm zayıftı: sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09, paslanmaz çelik yüzde 0,54 ve tel çubuk yüzde 0,4 gerilerken, inşaat demiri yatay seyretti.