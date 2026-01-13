CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında

Demir cevherinde fiyatlar geriledi: Çinli üreticilerin marjları baskı altında

Çinli çelik üreticilerinin yüksek fiyatlar nedeniyle kâr marjlarının daralması, demir cevheri vadeli fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Bu durum, piyasada alım iştahını zayıflatırken yatırımcılarda riskten kaçınma eğilimini artırdı.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2026 13:17

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli en fazla işlem gören demir cevheri kontratı, gündüz seansını yüzde 0,24 düşüşle ton başına 819,5 yuan (yaklaşık 117,47 dolar) seviyesinde kapattı. Singapur Borsası'nda ise Şubat vadeli gösterge kontrat yüzde 0,81 gerileyerek 108,3 dolara indi. Gösterge fiyat, beş ayı aşkın süredir 100 dolarlık psikolojik eşiğin üzerinde kalmayı sürdürüyor.

Çelik üreticilerinin yüksek fiyatlar karşısında kargo alımlarında isteksiz davranması, piyasadaki likiditenin azalmasına neden oldu. Mysteel verilerine göre, deniz yoluyla taşınan demir cevheri işlemlerinin toplam hacmi, bir önceki güne kıyasla yüzde 52 oranında sert düşüş gösterdi. Aynı zamanda limanlardaki stok artışı, demir cevheri fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Nanhua Futures analistleri, yayınladıkları notta çelik kâr marjlarının daraldığına ve mevcut fiyatların temel göstergelere kıyasla yüksek seyrettiğine dikkat çekerek, bu durumların fiyatlar üzerinde aşağı yönlü risk oluşturduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşan Ay Yeni Yılı tatili öncesinde bazı çelik fabrikalarının stok alımlarını yavaşlatabileceği, ancak fiyatlarda yaşanacak bir düzeltmenin ardından alımların yeniden canlanabileceği öngörüldü.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenlerinde de düşüş yaşandı; koklaşabilir kömür yüzde 2,5, kok ise yüzde 1,08 değer kaybetti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda da genel görünüm zayıftı: sıcak haddelenmiş rulo yüzde 0,09, paslanmaz çelik yüzde 0,54 ve tel çubuk yüzde 0,4 gerilerken, inşaat demiri yatay seyretti.

İlginizi Çekebilir
Kazakistan ekonomisi büyüdü Kazakistan ekonomisi büyüdü 12 Ocak 2026 14:14
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 12 Ocak 2026 13:21
Almanya’da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor Almanya'da durgun ekonomi nedeniyle iflaslarda artış sürüyor 12 Ocak 2026 13:01
Çin’de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı Çin'de hisse senedi işlem hacmi rekor kırdı 12 Ocak 2026 11:57
JPMorgan, ekonomi hisselerinde ’Endeks Üstü Performans’ bekliyor JPMorgan, ekonomi hisselerinde 'Endeks Üstü Performans' bekliyor 12 Ocak 2026 11:53
Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı Küresel akıllı telefon sevkiyatları arttı 12 Ocak 2026 11:03
Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi Bitcoin’de yükseliş! Kripto piyasası TÜFE verisine kilitlendi 12 Ocak 2026 10:43
Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı 12 Ocak 2026 10:07
Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç pozitif seyrediyor 12 Ocak 2026 10:06
Brent petrolün varili 63,15 dolar Brent petrolün varili 63,15 dolar 12 Ocak 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 12 Ocak 2026 09:33
İngiltere’de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı İngiltere'de işe alımlar geriledi, başlangıç maaşları arttı 12 Ocak 2026 09:19
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.332,3500 Değişim 112,82 Son veri saati:
Düşük 12235,95 Yüksek 12348,77
Açılış
43,1694 Değişim 0,0591 Son veri saati:
Düşük 43,109 Yüksek 43,1681
Açılış
50,4227 Değişim 0,1113 Son veri saati:
Düşük 50,3193 Yüksek 50,4306
Açılış
6.366,0040 Değişim 46,258 Son veri saati:
Düşük 6345,219 Yüksek 6391,477
Açılış
118,7652 Değişim 3,6242 Son veri saati:
Düşük 115,7751 Yüksek 119,3993
Açılış
BİST En Aktif Hisseler