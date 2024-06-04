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Dolar endeksi 2 ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor

KBC Bank analistlerine göre dolar, dün açıklanan zayıf gelen Mayıs ISM imalat verisi ve Fed'in ilk faiz indirimini yılın son çeyreğinde yapacağı beklentileriyle iki ayın en düşük seviyelerinden uzaklaşıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 11:45

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 11:46

KBC Bank analistlerine göre dolar, dün açıklanan zayıf Mayıs ISM imalat verisinin ardından ulaştığı iki ayın en düşük seviyelerinden, enflasyonun yıl sonuna doğru Fed'in ilk faiz indirimini zorlayacağı beklentisinin devam etmesiyle uzaklaşıyor ve para birimini destekliyor.

"Mayıs ortasına gelindiğinde sarkaç, Eylül'de ilk faiz indirimine ve Aralık'ta takip eden aksiyona döndü" değerlendirmesini yapan KBC Bank, "Yatırımcılar daha şahin/enflasyonist detayları tekrar benimsedi" dedi.

Doların ticaret ağırlıklı bir para birimi sepetine karşı değerini ölçen DXY endeksi, gece boyunca Nisan başından bu yana en düşük seviyesi olan 103,993'ü gördükten sonra 104,180'de marjinal bir artış gösterdi.

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