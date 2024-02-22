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Dolarının değer kaybetmesiyle petrol fiyatları arttı

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışla uluslararası piyasalarda 83,28 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 22 Şubat 2024 09:54

Son Güncelleme Tarihi 22 Şubat 2024 09:54

Dün 83,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 83,28 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,17 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının artışında, Kızıldeniz'de devam eden çatışmaların küresel petrol arzını olumsuz etkileyeceği endişesi ve ABD dolarının değer kaybetmesi etkili oldu.

Husilerin İsrail'e destek veren ticari gemilere yönelik saldırıları nedeniyle Kızıldeniz'de gerginlik tırmanıyor. Husiler, Kızıldeniz'deki İsrail gemilerini korumak için deniz devriyeleri göndermeye yönelik herhangi bir girişime misilleme yapmakla tehdit ederken, Batılı askeri güçler Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Yemen'deki Husiler, ABD ile İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine dün 17 saldırı düzenlediğini açıkladı. Husiler bir gün öncesinde İsrail'in güneyindeki Eilat kentinde hassas bölgeler ile Aden Körfezi'nde bir İsrail gemisini hedef aldıklarını açıklamıştı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kaybetmesi de petrol fiyatlarının yükselmesini destekliyor. ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini ölçen ABD dolar endeksi yüzde 0,13 düşüşle 103,87 dolar oldu. Zayıf doların, döviz kullananlar için petrolü daha ucuz hale getirerek talebi artırması bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıfladığına işaret eden veriler fiyatların yükselişini kısıtlıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü verilerine göre, ülkede ham petrol stokları geçen hafta 7 milyon 168 bin varil artış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 4 milyon 298 bin varil artacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak.

Ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına dair belirsizlik sürerken, dün yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları da yetkililerin para politikasını hızlı gevşetme konusunda endişeleri olduğunu gösterdi. Faizlerin uzun süre yüksek seviyede devam etmesinin ülkede petrol talebini de düşüreceği beklentisi fiyatları aşağı yönlü etkiliyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,58 ile 85,09 dolar aralığının direnç, 82,07 ile 80,56 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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