Endonezya nikel üretimini artırma planlarını sürdürecek

FT'nin haberine göre üst düzey bir hükümet yetkilisi, dünyanın en büyük üreticisinin fiyatları düşük tutmayı ve elektrikli otomobil bataryaları için hayati önem taşıyan metale yönelik uzun vadeli talebi korumayı amaçladığını, rakiplerini madenleri kapatmaya zorlayan arz bolluğuna rağmen Endonezya'nın nikel üretimini artırma planlarına devam edeceğini söyledi.

Yatırım ve madencilikten sorumlu koordinatör bakan yardımcısı Septian Hario Seto, ülkenin pil sınıfı nikel üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar dört kat artarak 1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Paslanmaz çelik yapımında kullanılan nikel pik demir kapasitesinin ise mevcut 1.9 milyon tondan üç yıl içinde yüzde 15'e kadar artmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Nikel fiyatları, Endonezya'dan gelen yüksek arz ve zayıflayan talep nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 30 düştü. Küresel nikel üretiminin yarısından fazlası, ton başına yaklaşık 16.500 $ olan mevcut fiyatlarla kârlı değil.

"Seto Financial Times'a verdiği demeçte, "Pil malzemeleri için nikel üretimini artırmamamız için herhangi bir neden görmüyoruz. "Ulaşmak istediğimiz şey fiyat dengesi. En büyük nikel üreticisi olarak bize düşen sorumluluk, EV [elektrikli araç] geçişinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için yeterli miktarda nikel tedarik etmektir."

Fransız madenci Eramet'in başkanı geçen ay yaptığı açıklamada, Endonezya'dan gelen düşük maliyetli nikel arzındaki artışın önümüzdeki birkaç yıl içinde rakipleri yok edeceği uyarısında bulundu. Avustralyalı Wyloo Metals Batı Avustralya'daki nikel madenlerini kapatırken, BHP de bazı nikel operasyonlarını kapatmayı düşündüğünü açıkladı.

Ancak Seto, başka yerlerdeki üretim kesintileri nedeniyle artan üretimin, son yıllarda dalgalı seyreden nikel fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacağını söyledi. Seto, 2022 yılında kısa süreliğine ton başına 100.000 doların üzerinde işlem gören nikel fiyatlarının uzun vadede 18.000 ila 19.000 dolar arasında olacağını öngördü.