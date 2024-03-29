CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Endonezya nikel üretimini artırma planlarını sürdürecek

Endonezya nikel üretimini artırma planlarını sürdürecek

Endonezya'nın nikel üretimini artırma planlarına devam edeceği öngörülüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mart 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 29 Mart 2024 09:04

FT'nin haberine göre üst düzey bir hükümet yetkilisi, dünyanın en büyük üreticisinin fiyatları düşük tutmayı ve elektrikli otomobil bataryaları için hayati önem taşıyan metale yönelik uzun vadeli talebi korumayı amaçladığını, rakiplerini madenleri kapatmaya zorlayan arz bolluğuna rağmen Endonezya'nın nikel üretimini artırma planlarına devam edeceğini söyledi.

Yatırım ve madencilikten sorumlu koordinatör bakan yardımcısı Septian Hario Seto, ülkenin pil sınıfı nikel üretim kapasitesinin 2030 yılına kadar dört kat artarak 1 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Paslanmaz çelik yapımında kullanılan nikel pik demir kapasitesinin ise mevcut 1.9 milyon tondan üç yıl içinde yüzde 15'e kadar artmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Nikel fiyatları, Endonezya'dan gelen yüksek arz ve zayıflayan talep nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 30 düştü. Küresel nikel üretiminin yarısından fazlası, ton başına yaklaşık 16.500 $ olan mevcut fiyatlarla kârlı değil.

"Seto Financial Times'a verdiği demeçte, "Pil malzemeleri için nikel üretimini artırmamamız için herhangi bir neden görmüyoruz. "Ulaşmak istediğimiz şey fiyat dengesi. En büyük nikel üreticisi olarak bize düşen sorumluluk, EV [elektrikli araç] geçişinin sorunsuz bir şekilde ilerleyebilmesi için yeterli miktarda nikel tedarik etmektir."

Fransız madenci Eramet'in başkanı geçen ay yaptığı açıklamada, Endonezya'dan gelen düşük maliyetli nikel arzındaki artışın önümüzdeki birkaç yıl içinde rakipleri yok edeceği uyarısında bulundu. Avustralyalı Wyloo Metals Batı Avustralya'daki nikel madenlerini kapatırken, BHP de bazı nikel operasyonlarını kapatmayı düşündüğünü açıkladı.

Ancak Seto, başka yerlerdeki üretim kesintileri nedeniyle artan üretimin, son yıllarda dalgalı seyreden nikel fiyatlarının dengelenmesine yardımcı olacağını söyledi. Seto, 2022 yılında kısa süreliğine ton başına 100.000 doların üzerinde işlem gören nikel fiyatlarının uzun vadede 18.000 ila 19.000 dolar arasında olacağını öngördü.

İlginizi Çekebilir
Dolar Endeksi 6 haftanın en yükseğinde Dolar Endeksi 6 haftanın en yükseğinde 28 Mart 2024 11:23
Citi Çin için büyüme tahminini yükseltti Citi Çin için büyüme tahminini yükseltti 28 Mart 2024 10:52
Altının gramı 2 bin 280 liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 280 liradan işlem görüyor 28 Mart 2024 10:47
İngiltere ekonomisi 2023’ün son çeyreğinde daraldı İngiltere ekonomisi 2023'ün son çeyreğinde daraldı 28 Mart 2024 10:41
Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı Euro Bölgesi banka kredileri durgunlaştı 28 Mart 2024 13:41
Yeni Zelanda’da tüketici güveni geriledi Yeni Zelanda'da tüketici güveni geriledi 28 Mart 2024 10:37
Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı Altın gram fiyatı 2300 liraya mı gidiyor? İslam Memiş altın için kritik 2 aralığı açıkladı 28 Mart 2024 10:36
Yen’in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor Yen'in ABD doları karşısında güçlenmesi öngörülüyor 28 Mart 2024 10:33
Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı Petrol fiyatları arz endişesiyle arttı 28 Mart 2024 09:46
Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok Fed üyesi Waller: Faiz indirmek için acelemiz yok 28 Mart 2024 08:52
Çin Avrupa pazarının %25’ini ele geçirecek Çin Avrupa pazarının %25'ini ele geçirecek 28 Mart 2024 08:50
ABD’nin kredi notu teyit edildi ABD'nin kredi notu teyit edildi 28 Mart 2024 08:48
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,51
%0,2509
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
995,74
%-0,4261
EURO
994,78
%-0,5216
DOLAR
1.198,73
%19,8734
ALTIN
1.013,94
%1,3942
BORSA
1.119,09
%11,9093
EURO
1.120,25
%12,0249
DOLAR
1.269,83
%26,9825
ALTIN
989,16
%-1,084
BORSA
1.147,30
%14,73
EURO
1.131,19
%13,1193
DOLAR
2.145,33
%114,5332
ALTIN
1.816,79
%81,6793
BORSA
1.772,89
%77,2888
EURO
1.733,23
%73,3226
DOLAR
BİST En Aktif Hisseler