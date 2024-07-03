Powell'ın konuşması doları zayıflattı

Fed Başkanı Jerome Powell, Portekiz'de düzenlenen merkez bankacılığı forumunda Fed'in enflasyonu düşürme konusunda "çok ilerleme" kaydettiğini, ancak faizleri düşürmeden önce daha fazla kanıta ihtiyaç olduğunu söyledi.

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar bir notunda, "Açıklamalar, son verilerin Fed'den Eylül ayında bir indirim olasılığını artırdığı yönündeki görüşümüzle büyük ölçüde uyumlu" dedi.

DXY dolar endeksi 105,745 seviyesinde yatay seyrederken, erken saatlerde 105,631 seviyesine geriledi.