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Goldman Sachs Brent petrol için fiyat tahminini yükseltti

Goldman Sachs, Brent petrol için fiyat tahminini 87 dolar/varile çıkardığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 26 Şubat 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 26 Şubat 2024 08:52

Goldman Sachs, Kızıldeniz'deki aksaklıkların OECD stoklarında beklenenden daha fazla düşüşe yol açması nedeniyle Brent'in 2024 yazındaki zirvesine yönelik beklentisini 85 dolar/varilden 87 dolar yükseltti.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2025'te ortalama 80 dolar/varil olması beklemeye devam ediyor.

Petrol fiyatının 70 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi için ise çok daha zayıf bir talebe ve Suudi Arabistan'ın üretim stratejisinde bir değişime ihtiyaç olduğunu belirten Goldman Sachs, petrol talebinin 2024'te 1,5 mb/gün artmasını bekliyor.

OPEC+'nın üretim kesintileri 2024 ikinci çeyreğe uzatmasını bekleyen Goldman Sachs, arzı kısma programlarının 2024 üçüncü çeyrekten itibaren kademeli olarak ve kısmen kaldırılması beklediklerini vurguladı.

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