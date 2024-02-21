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Goldman Sachs emtia fiyatlarını işaret etti

Goldman Sachs, Fed'in faiz indiriminin özellikle altın, bakır, ham petrol ve petrol ürünlerinin fiyatlarını yükselteceğini belirtiyor.

Oluşturma Tarihi 21 Şubat 2024 10:19

Son Güncelleme Tarihi 21 Şubat 2024 10:19

Goldman Sachs, Fed'in yapacağı bir faiz indiriminde fiyatları en çok etkilenecek emtilar olarak endüstriyel metalleri özellikle bakır ve altını gösterdi. Metalleri ham petrol ve petrol ürünleri fiyatlanının takip edeceğini savundu.

Ancak Goldman Sachs, Fed faiz indiriminin doğal gaz ve tarımsal ürünlere ekonomik açıdan ciddi bir fiyat etkisi olmayacağını da öngördü.

Goldman Sachs'ın 20 Şubat tarihli bir notunda, "ABD'nin 2 yıllık faiz oranlarında Fed kaynaklı 100 baz puanlık bir düşüşten kaynaklanan ani fiyat artışı metaller, özellikle bakır (%6) ve ardından altın (%3) ve petrol (%3) için en büyüktür" denildi.

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