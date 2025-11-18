Goldman Sachs'tan 2026 öngörüsü: Petrol fiyatlarında düşüş sürecek

CANLI BORSA
Goldman Sachs, küresel petrol piyasasında günlük yaklaşık 2 milyon varillik arz fazlası nedeniyle fiyatların 2026 yılında da gerileyeceğini öngördü.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2026'da ortalama 56 dolar, Batı Teksas petrolünün ise 52 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Bu rakamlar mevcut vadeli fiyatların (Brent 63 dolar, WTI 60 dolar) altında kaldı.

Arz dalgasının, pandemi öncesinde alınan uzun vadeli yatırım kararlarının Covid nedeniyle ertelenip şimdi devreye girmesinden ve OPEC+'ın üretim kesintilerini kaldırmasından kaynaklandığı belirtildi. ABD ve Brezilya gibi üreticilerin de arzı artırması fiyatlar üzerindeki baskıyı büyütüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel petrol piyasasında 4,09 milyon varil/gün fazlalık olabileceğini bildirdi.

Goldman Sachs, 2027'den itibaren fiyatların toparlanmasını bekliyor. Banka, Brent'in 80 dolar, WTI'nin ise 76 dolar seviyelerine 2028 sonunda ulaşacağını tahmin etti. Ancak 2026-2027 döneminde Brent'in 40 dolar seviyelerine inebileceği veya Rusya'nın arzında keskin düşüş yaşanması halinde 70 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

Bu sabah Brent vadeli kontratları 44 cent düşüşle 63,76 dolar, Batı Teksas vadeli kontratları ise 43 dolar düşüşle 59,48 dolar seviyesinden işlem görüyor.

