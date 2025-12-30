Küresel LNG ihracatında 3 yılın en hızlı büyümesi gerçekleşti

CANLI BORSA
2025 yılında küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı, Kuzey Amerika’da devreye giren yeni arz projeleriyle son üç yılın en büyük artışını kaydetti.

Oluşturma Tarihi 30 Aralık 2025 09:24

Kpler'in gemi takip verilerine göre, ihracat geçen yıla kıyasla %4 artarak 429 milyon tona ulaştı. Bu, 2022'deki %4,5'lik yükselişten bu yana en büyük yıllık artış oldu.

Artışın başlıca nedeni, ABD'de Plaquemines ve Kanada'daki LNG Canada projelerinin üretimi artırmasıydı. ABD, 2025'te ilk kez 100 milyon tonun üzerinde LNG ihraç ederek küresel ölçekte büyük ihracatçı rolünü pekiştirdi. Ülkenin on yılın sonuna kadar üretimini iki katına çıkarması ve ihracatını artırması bekleniyor.

Bu gelişmeler Asya ve Avrupa'da gaz fiyatlarını aşağı çekiyor. Asya fiyatları yılın en düşük seviyelerine yaklaşırken, Avrupa vadeli kontratları yıl başından bu yana %40'tan fazla geriledi.

Artan arz, LNG taşıyan gemilere olan talebi de sıkılaştırdı. Kasım ayında Atlantik üzerinden LNG taşıma maliyeti, arz artışı nedeniyle son iki yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Aralık 2025 ihracatının yaklaşık 41 milyon tonla rekor kırması bekleniyor. Çin ve Japonya, bu yıl dünyanın en büyük alıcıları olarak ilk sırayı paylaştı.

