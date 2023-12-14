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IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti

Uluslararası Enerji Ajansı, ekonomik karamsarlığa rağmen 2024 yılı için küresel petrol talebi büyüme tanminini yükseltti.

Oluşturma Tarihi 14 Aralık 2023 12:25

Son Güncelleme Tarihi 14 Aralık 2023 12:25

2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 90 bin varil/gün azaltarak 2,3 milyon varil/güne indirenn IEA, 2024 yılı için tahminini de 130 bin varil/gün artırarak 1,1 milyon varil/güne yükseltti.

IEA, 2023 yılında toplam talebin 101,7 milyon varil/gün, 2024 yılında ise 102,8 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

2023 yılı küresel petrol arzı yönelik artış beklentisini 100 bin varil/gün yükselterek 1,8 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2024 için arz artışı beklentisini 400 bin varil/gün düşürerek 1,2 milyon varil/güne indirdi.

Küresel petrol arzının 2023'te 101,9 milyon varil/gün ve 2024'te 103,2 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

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