IEA, küresel petrol talebi tahminini yükseltti

2023 yılı için küresel petrol talebi büyüme tahminini 90 bin varil/gün azaltarak 2,3 milyon varil/güne indirenn IEA, 2024 yılı için tahminini de 130 bin varil/gün artırarak 1,1 milyon varil/güne yükseltti.

IEA, 2023 yılında toplam talebin 101,7 milyon varil/gün, 2024 yılında ise 102,8 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.

2023 yılı küresel petrol arzı yönelik artış beklentisini 100 bin varil/gün yükselterek 1,8 milyon varil/güne çıkaran IEA, 2024 için arz artışı beklentisini 400 bin varil/gün düşürerek 1,2 milyon varil/güne indirdi.

Küresel petrol arzının 2023'te 101,9 milyon varil/gün ve 2024'te 103,2 milyon varil/gün olacağını tahmin etti.