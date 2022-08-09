AB'nin dış politika şefi Josep Borrell'in İran nükleer anlaşmasının yeniden canlandırılması için nihai anlaşmanın hazır olduğu açıklaması petrol fiyatlarını bir miktar geriletti.

İran petrolünün yakın zamanda uluslararası pazarlara dönebileceği beklentisi ICE'de Brent petrolünün varil fiyatını bu sabah 95,97 dolara tadar gerilemesine yol açtı. Brent petrolünde fiyat şu sıralarda düne göre 17 cent kayıpla 96,48 dolar/varil seviyesinde.

NYMEX'de Batı Teksas petrolü de düne göre 18 cent düşüşle 90,58 dolar/varil seviyesinden işlem görüyor.

Çin'in Temmuz ayında geçen yıla göre yüzde 9,5 daha az petrol aldığını açıklanması da fiyatlardaki aşağı harekete destek veriyor.

Bugün piyasada gözler ABD'de açıklanacak API haftalık petrol stok verisinde olacak.