CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Japon yeni zayıflamaya devam ediyor

Japon yeni zayıflamaya devam ediyor

Japon yeni, ABD Doları karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,60, son 1 ayda yüzde 2,86 ve yıl başından bu yana yüzde 14,72 değer kaybetti.

Oluşturma Tarihi 03 Temmuz 2024 09:23

Japon yeni, ABD doları karşısında bu sabah da zayıflamaya devam ediyor. Dolar, Aralık 1986'dan bu yana ilk kez 161,83 yen seviyesine yükseldi.

USDJPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 161,80 seviyesinden işlem görüyor.

Yen, ABD Doları karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,60, son 1 ayda yüzde 2,86 ve yıl başından bu yana yüzde 14,72 değer kaybetti.

GBP de Japon yeni karşısında Ağustos 2008'den bu yana ilk kez 205,20'yi gördü. Euro da 173,79 yen ile rekor kırdı

Yenin zayıflamasında Japonya'da hizmet sektörünün duraksadığına işaret eden Haziran ayı PLMI verisi etkili oldu. Hizmet PMI 21 aydır ilk kez 50 puan olan başabaş seviyesinin altında 49,4 puana indi.

İlginizi Çekebilir
BoJ, faizi Mart 2025 sonuna kadar 2 kez artırabilir BoJ, faizi Mart 2025 sonuna kadar 2 kez artırabilir 02 Temmuz 2024 12:27
10 yıllık ABD tahvillerinde psikolojik direnç %4,5 10 yıllık ABD tahvillerinde psikolojik direnç %4,5 02 Temmuz 2024 12:20
Merkez bankaları başkanları bir araya geliyor Merkez bankaları başkanları bir araya geliyor 02 Temmuz 2024 11:51
Yen, dolar karşısında 170’e doğru gerileme riski taşıyor Yen, dolar karşısında 170'e doğru gerileme riski taşıyor 02 Temmuz 2024 11:33
ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor ECB önceden belirlenmiş bir faiz patikası izlemiyor 02 Temmuz 2024 11:27
Petrol fiyatları son 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor Petrol fiyatları son 2 ayın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor 02 Temmuz 2024 11:12
Trump kazanırsa faiz oranları senaryosu nasıl olur? Trump kazanırsa faiz oranları senaryosu nasıl olur? 02 Temmuz 2024 10:32
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell’a çevrildi Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi 02 Temmuz 2024 09:40
Goldman Sachs: Hedge fonlar teknoloji hisselerini terk ediyor Goldman Sachs: Hedge fonlar teknoloji hisselerini terk ediyor 02 Temmuz 2024 09:06
Bitcoin spot ETF’lere para akışı devam ediyor Bitcoin spot ETF'lere para akışı devam ediyor 02 Temmuz 2024 09:01
ECB üyesi Wunsch’tan faiz indirimi mesajı: Yüzde 2 hedefine ulaşmanın güveni artmalı ECB üyesi Wunsch'tan faiz indirimi mesajı: Yüzde 2 hedefine ulaşmanın güveni artmalı 02 Temmuz 2024 08:57
Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir Citi: Çin bu yıl yüzde 5 büyüme hedefine ulaşabilir 01 Temmuz 2024 16:18
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.005,24
%0,5244
DOLAR
1.004,31
%0,431
EURO
1.001,48
%0,1479
ALTIN
1.000,00
%0
BORSA
1.126,12
%12,6123
DOLAR
1.115,90
%11,59
EURO
1.256,97
%25,6969
ALTIN
970,13
%-2,9868
BORSA
1.137,13
%13,7125
DOLAR
1.144,03
%14,4026
EURO
1.331,51
%33,1514
ALTIN
1.004,40
%0,44
BORSA
1.742,32
%74,2315
DOLAR
1.767,83
%76,783
EURO
2.249,55
%124,9552
ALTIN
1.813,86
%81,3864
BORSA
BİST En Aktif Hisseler