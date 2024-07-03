Japon yeni zayıflamaya devam ediyor

Japon yeni, ABD doları karşısında bu sabah da zayıflamaya devam ediyor. Dolar, Aralık 1986'dan bu yana ilk kez 161,83 yen seviyesine yükseldi.

USDJPY şu sıralarda düne göre yüzde 0,22 artışla 161,80 seviyesinden işlem görüyor.

Yen, ABD Doları karşısında hafta başından bu yana yüzde 0,60, son 1 ayda yüzde 2,86 ve yıl başından bu yana yüzde 14,72 değer kaybetti.

GBP de Japon yeni karşısında Ağustos 2008'den bu yana ilk kez 205,20'yi gördü. Euro da 173,79 yen ile rekor kırdı

Yenin zayıflamasında Japonya'da hizmet sektörünün duraksadığına işaret eden Haziran ayı PLMI verisi etkili oldu. Hizmet PMI 21 aydır ilk kez 50 puan olan başabaş seviyesinin altında 49,4 puana indi.