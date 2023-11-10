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Küresel endişeler Brent petrolün fiyatını geriletiyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 80,42 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Kasım 2023 10:47

Son Güncelleme Tarihi 10 Kasım 2023 10:47

Dün 81,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,01 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 80,42 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, küresel ekonomiye ilişkin endişelerin yol açtığı olumsuz talep görünümü nedeniyle geriliyor. Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin'de ekonomiye ilişkin gelişmeler talebin düşeceği beklentisini güçlendiriyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürecek kadar kısıtlayıcı bir para politikası duruşuna ulaşıldığından emin olmadıklarını, gerekirse para politikasını daha da sıkılaştırmakta tereddüt etmeyeceklerini bildirdi.

Powell, ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte oldukça güçlü olduğunu, ancak gelecek çeyreklerde yavaşlamasını beklediklerini belirtti.

Çin'de ise üretici fiyatlarında gerileme ve tüketici fiyatlarındaki durgunluğun sürmesi, deflasyon riskine dair endişeleri artırıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,2, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 2,6 geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 80,53 ile 80,71 dolar aralığının direnç, 80,35 ile 80,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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