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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Oluşturma Tarihi: 06 Mart 2022 17:11
Son güncelleme Tarihi: 06 Mart 2022 17:12

Önce döviz şimdi de akaryakıt manipülasyonu! Bu rakamlar her şeyi anlatıyor: Bir depo benzin fiyatı Almanya'da ne kadar?

Rusya Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi sonrası, brent petrol fiyatları 120 dolara dayanarak 2012 yılının beri gördüğü en yüksek seviyelere yükseldi. Covid-19`un pandemi ilan edildiği dönemde 20 doların da altına çekilen petrol fiyatları önce sanayilerin açılmasıyla beraber talep yanlı artış kaydetti. Ardından arz kesintileriyle yükselişini güçlendirdi. Son olarak Rusya Ukrayna Savaşı`nın başlamasıyla beraber arz endişelerinin güçlenmesinin etkisiyle 10 yılın zirvesine yükseldi. ABD ve AB ülkeleri başta üzere dünyanın birçok ülkesinde akaryakıt krizi baş gösterirken artan enerji fiyatları küresel enflasyonu körükleyen başlıca etmen olarak dikkat çekiyor. Son günlerde ise bütün dünyada artan benzin, motorin fiyatlarının sadece Türkiye`de artıyormuş algısı yaratılarak Türkiye ekonomisi üzerinden yapılan manipülasyon dikkat çekti. Bir depo benzinin Almanya fiyatı ise gerçeği gözler önüne serdi.

Son dönemde Türkiye'de bazı sosyal medya hesapları kullanılarak akaryakıt fiyatları üzerinden yapılan manipülasyon dikkat çekiyor. Brent petrol fiyatı, dünyanın önde gelen enerji ihracatcısı konumunda yer alan Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonları başlatması sonrası 120 dolara dayanarak 10 yılın rekorunu kırdı. Covid-19'un pandemi ilanının ardından brent petrol varil fiyatı 20'li dolarlardan işlem görüyordu. Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş sonrası benzin ve motorin fiyatları da yükselişe geçti. Bununla beraber daha önce döviz kuru üzerinden harekete geçenler bu kez akaryakıt fiyatları üzerinden Türkiye ekonomisi hakkında manipülasyona başladı.

HEP AYNI KİŞİLER! ÖNCE DÖVİZ ŞİMDİ AKARYAKIT MANİPÜLASYONU

'Dolar uçuyor, ülke batıyor' söylemleriyle ülke ekonomisinin gerçekleri ve iktisadın temel prensipleriyle bağdaşmayan kur dalgalanmaları sebep gösterilerek algı yaratanlar, 'Kur korumalı TL mevduat' ürünün devreye girmesiyle beraber bir süredir sessizdi. Ancak dünyada artan petrolün akaryakıt fiyatlarına yansımasını fırsat bilenler, benzin ve motorin fiyatları sadece Türkiye'de artıyormuş gibi algı operasyonuna başladı.

BİR DEPO BENZİN BAKIN ALMANYA'DA KAÇ EURO'YA DOLUYOR?

Covid-19'nun yarattığı enerji, tedarik krizleri Avrupa'nın en büyük ülkesi konumundaki Almanya'da etkisini sert gösteriyor. Kriz öncesi bir depo benzini 55 Euro'ya dolduran bir Alman vatandaşı bir kaç gün önce deposunu 125 Euro'ya, bugün ise 133 Euro'ya dolduruyor.

Yine Almanya'da Covid-19 krizi öncesi ev kiraları ortalaması 300 Euro olarak dikkat çekerken, bu rakamın cari dönemde 900 Euro olduğu göze çarpıyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da geçen hafta mazotun litresi 1,39 Euro iken sadece 1 haftada yüzde 30 zam ile motorin litre fiyatının şimdi 1,71 Euro olduğu bildiriliyor. 15,57 TL Euro kuru ile hesaplandığında Viyana'da bir litre benzin 26,62 TL.

PETROL FİYATI 10 YILIN REKORUNU KIRDI

Brent petrol, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın arz endişelerini körüklemesiyle 119,78 dolara yükseldi ve 2 Mayıs 2012 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviyeyi test ederek yaklaşık 10 yılın rekorunu kırdı. Bununla beraber sanayinin en önemli ham maddesi olan petrolün varil fiyatının giderek yükselmesi enflasyon endişelerini körüklüyor. Nitekim Euro Bölgesi'nde enflasyon 25 yılın zirvesine yükselirken, enflasyon kalemlerinde en büyük artışın enerji emtialarında olduğu dikkat çekti.

KUR KORUMALI TL MEVDUAT GÜVEN VERİYOR

Türkiye'de döviz manipülasyonlarının belini kıran 'Kur korumalı TL mevduat' (KKM) ürününe yoğun talep sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatın büyüklüğü 520 milyar TL'yi aştı. Devreye alındığı günden beri KKM'ye günlük 7 milyar TL'nin üzerinde giriş oluyor.

DOLAR ENDEKSİ 21 AYIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ

KKM'nin devreye alınmasıyla beraber 2022 yılının genelinde dolar/TL 13,2-13,8 arasında dalgalandı. Son dönemde Rusya Ukrayna Savaşı'nın etkisi ve Fed'in 'Faiz artışlarına başlayacağı' beklentisiyle ABD Doları'nın önemli para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi 98,5 seviyesi ile 21 ayın zirvesine yükseldi. Bu duruma yurt içinde dolar/TL ise sınırlı tepki verdi. Dolar kuru 14 TL'nin biraz üzerinde işlem görüyor.

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