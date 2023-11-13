CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz OPEC raporu yayımladı! Günlük üretim arttı

OPEC raporu yayımladı! Günlük üretim arttı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) petrol piyasası raporuna göre, petrol üretimi ekimde günlük 80 bin varil arttığı belirtildi.

Oluşturma Tarihi 13 Kasım 2023 15:40

Son Güncelleme Tarihi 13 Kasım 2023 15:40

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ekimde önceki aya göre günlük 80 bin varil artışla 27,9 milyon varile yükseldi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Angola, İran ve Nijerya'da gözlenirken, Libya, Suudi Arabistan ve Kuveyt'te üretim azaldı.

Günlük petrol üretimi Angola'da 51 bin varil, İran'da 46 bin varil ve Nijerya'da 17 bin varil arttı. Üretim Libya ve Suudi Arabistan'da 26 bin varil ve Kuveyt'te 24 bin varil azaldı.

Ekimde OPEC'in ham petrol üretiminin küresel üretimdeki payı ise yüzde 27,5 olarak kayıtlara geçti.

OPEC dışı ülkelerin üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 200 bin varil artışla 73,7 milyon varil oldu. Söz konusu artışta Norveç ve OECD Amerika ülkeleri başı çekerken, Rusya ve Brezilya'da üretim azaldı. Buna göre, küresel petrol üretimi ekimde bir önceki aya göre günlük 270 bin arttı ve yaklaşık 101,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşti.

Dünyadaki petrol sondaj kuyusu sayısı geçen ay 18 artışla 1848'e yükseldi. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 8, OPEC dışı ülkelerde ise 10 arttı.

2024'TE PETROL TALEBİ ARTACAK

Raporda, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi öngörüsü de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre, bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2,5 milyon varil artması ve 102,1 milyon varil olması bekleniyor.

Gelecek yıl ise Çin'in ekonomik toparlanma sürecinin olumlu yönde ilerlemesinin petrol tüketimini de desteklemesi bekleniyor. Buna göre, küresel petrol talebinin günlük 2,2 milyon varil artışla yaklaşık 104,3 milyon varil olması bekleniyor.

Talebin OECD ülkelerinde gelecek yıl bu yıla göre günlük 260 bin varil artarak yaklaşık 46 milyon varil, OECD dışı ülkelerde ise günlük 2 milyon varil artarak yaklaşık 58,3 milyon varil olacağı hesaplanıyor.

İlginizi Çekebilir
5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK ödeme günleri açıklandı! Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: SGK ödeme günleri açıklandı! Cumhuriyet emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 10 Kasım 2023 18:44
ASGARİ ÜCRET, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! ’Çözümleri geliştirdik, uygulayacağız’ ASGARİ ÜCRET, EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! 'Çözümleri geliştirdik, uygulayacağız' 10 Kasım 2023 18:30
ECB, Alman merkezli derecelendirme kuruluşunu kabul etti ECB, Alman merkezli derecelendirme kuruluşunu kabul etti 10 Kasım 2023 15:44
Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor Binance, ruble bazlı işlemlerini sonlandırıyor 10 Kasım 2023 15:32
MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yüzde 40’ı aştı! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi... MEVDUAT FAİZİ SON DAKİKA: Faiz oranları yüzde 40'ı aştı! İşte banka banka güncel mevduat oranları listesi... 10 Kasım 2023 15:09
BoE banka ve banka dışı kurumlara yönelik stres testini genişletiyor BoE banka ve banka dışı kurumlara yönelik stres testini genişletiyor 10 Kasım 2023 14:29
Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde Bitcoin fiyatı 36 bin doların üzerinde 10 Kasım 2023 13:06
İngiltere ekonomisi büyüme göstermedi İngiltere ekonomisi büyüme göstermedi 10 Kasım 2023 10:58
Powell: Faiz artışı olasılığını göz ardı etmiyoruz Powell: Faiz artışı olasılığını göz ardı etmiyoruz 10 Kasım 2023 09:24
Küresel endişeler Brent petrolün fiyatını geriletiyor Küresel endişeler Brent petrolün fiyatını geriletiyor 10 Kasım 2023 10:45
Fed’in ters repo tesisine akan nakit 26 ayın dibinde Fed'in ters repo tesisine akan nakit 26 ayın dibinde 10 Kasım 2023 09:36
Ons paladyum fiyatı 1000 doların altında Ons paladyum fiyatı 1000 doların altında 10 Kasım 2023 09:27
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.002,09
%0,2087
ALTIN
1.001,64
%0,1637
EURO
1.000,35
%0,0349
DOLAR
993,88
%-0,6121
BORSA
961,65
%-3,8349
ALTIN
1.001,64
%0,1637
EURO
1.004,91
%0,4914
DOLAR
1.002,31
%0,2307
BORSA
1.002,39
%0,239
ALTIN
1.044,37
%4,4369
EURO
1.028,38
%2,8376
DOLAR
935,16
%-6,4836
BORSA
1.683,19
%68,3191
ALTIN
1.591,26
%59,1264
EURO
1.533,48
%53,3476
DOLAR
1.733,52
%73,3524
BORSA
BİST En Aktif Hisseler