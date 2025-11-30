OPEC+ üretimi sabit bırakmayı planlıyor

CANLI BORSA
OPEC+ kaynaklarına göre, bugünkü toplantıda üretim seviyeleri sabit bırakılacak. 2027 sonrası kota planlaması ve kapasite konuları gündemde olacak.

Oluşturma Tarihi 30 Kasım 2025 16:44

OPEC+'ın bugünkü toplantısında petrol üretim seviyelerinde değişiklik yapması beklenmiyor. Grup, yaklaşan arz fazlası endişeleri nedeniyle pazar payını artırma hamlelerini yavaşlatmış durumda.

Dünya petrol arzının yaklaşık yarısını oluşturan OPEC+ toplantısı, ABD'nin Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabuluculuk çabalarının yoğunlaştığı bir döneme denk geliyor.

Barış anlaşması sağlanırsa, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar gevşeyebilir ve petrol arzı artabilir. Ancak anlaşma sağlanmazsa, Rus petrol arzı daha da kısıtlanabilir. Nisan 2025'ten itibaren piyasaya günlük 2,9 milyon varil ek petrol sunan OPEC+, 2026'nın ilk çeyreğinde üretim artışlarını durdurmuştu.

Kaynaklar, grubun şu anda küresel talebin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen 3,24 milyon varillik kesintiyi sürdürdüğünü ve toplantıda bu seviyelerin korunmasının beklendiğini belirtiyor.

OPEC+ üyeleri ayrıca, 2027 sonrası uygulanacak üretim kotalarını belirlemek üzere maksimum üretim kapasitelerinin nasıl hesaplanacağı konusunu tartışacak.

BAE gibi bazı ülkeler kapasite artışı yaparak daha yüksek kota talep ederken, kapasitesi azalan Afrika ülkeleri kesintilere karşı çıkıyor. Angola ise kota anlaşmazlığı nedeniyle 2024'te OPEC+ üyeliğinden ayrılmıştı.

