OPEC+'nın üretim kısıntılarının görüşüleceği toplantısı ertelendi

OPEC+ üyesi ülkelerin üretim seviyeleri ve dolayısıyla olası arz kısıntıları üzerinde anlaşmaya varmakta zorlanması nedeniyle toplantı ertelendi. Konuya yakın kaynakların verdikleri bilgiye göre, üretim miktarları konusunda anlaşmazlık Afrika ülkeleriyle yaşandı.

Kaynaklar, Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Suudi Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman'ın diğer üreticilerle ilgili sorunları gerekçe göstererek toplantının ertelenmesi konusunda anlaştıklarını ifade ettiler.

OPEC+'nın 26 Kasım Pazar günkü yapması öngörülen toplantıda, arzı 2024 yılına kadar sınırlayan bir anlaşmada daha fazla değişiklik yapılması bekleniyordu.

UBS analisti Giovanni Staunovo, "Belirsizlik finansal piyasalar için hiçbir zaman iyi değildir, piyasalar şimdi OPEC+'nın gelecek yıl ne yapacağını netleştirmek için daha uzun süre beklemek zorunda. Toplantının ertelenmesi de grup katılımcıları arasında bazı farklı görüşler olduğunu gösteriyor" dedi.