CANLI BORSA
CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları gerilemeye devam ediyor

Petrol fiyatları Çin'deki yavaş talebe ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyorlar.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 08:59

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 08:59

Petrol fiyatları Çin'deki yavaş talebe ilişkin endişelerle gerilemeye devam ediyorlar. ICE'de vadeli Brent petrolü 54 sent veya %0,66 düşüşle varil başına 81,54 dolara gerilerken, NYMEX'de ABD Batı Teksas petrolü 57 sent veya %0,73 düşüşle 77,44 dolara geriledi.

Geçen hafta, Brent %1,8 ve Batı Teksas petrolü %2,5 gerilemişti.

NS Trading'in başkanı Hiroyuki Kikukawa, "Çin'deki zayıf talebe ilişkin endişeler OPEC+ tarafından arz kesintilerinin uzatılmasına ağır bast," dedi ve ABD istihdam verilerinden gelen karışık işaretlerin bazı tüccarları pozisyonlarını ayarlamaya sevk ettiğini ekledi.

Kikukawa, "Yine de kayıplar, Hamas-İsrail savaşında ateşkese varılamaması ve çatışmanın Rusya ve komşularına yayılması ihtimaliyle artan jeopolitik riskle sınırlanacaktır" dedi.

NS Trading'den Kikukawa, Rusya ve komşularında da gerilimin tırmanmakta olduğunu ve bunun Ukrayna dışında da çatışmaların tırmanabileceği endişesini arttırdığını da söyledi.

İlginizi Çekebilir
Almanya’da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı Almanya'da sanayi üretimi beklentilerin üzerinde arttı 08 Mart 2024 11:46
Citi’den Brent petrol tahmini Citi'den Brent petrol tahmini 08 Mart 2024 11:10
En yüksek reel getiri BIST100 Endeksi’nde oldu En yüksek reel getiri BIST100 Endeksi'nde oldu 08 Mart 2024 11:06
Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine 4 tahvil ihalesi düzenleyecek 08 Mart 2024 11:01
Avrupa’nın şahin yetkilisinden faiz indirimi öngörüsü Avrupa'nın şahin yetkilisinden faiz indirimi öngörüsü 08 Mart 2024 10:55
Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: Son 5 ayın en iyi haftası... Altın gram fiyatı DURMUYOR! Altın ABD verisine odaklandı: Son 5 ayın en iyi haftası... 08 Mart 2024 10:47
Kredi kartı harcamaları martta arttı Kredi kartı harcamaları martta arttı 08 Mart 2024 10:41
ABD ve Çin’deki olumlu ekonomik göstergeler petrol fiyatlarını artırdı ABD ve Çin'deki olumlu ekonomik göstergeler petrol fiyatlarını artırdı 08 Mart 2024 10:00
22 aydır artıyor: Japonya’da iflas eden şirket sayısı açıklandı 22 aydır artıyor: Japonya'da iflas eden şirket sayısı açıklandı 08 Mart 2024 09:34
S&P Global: Ekonomik toparlanma zayıf kalırsa Çin’in notu düşürülebilir S&P Global: Ekonomik toparlanma zayıf kalırsa Çin'in notu düşürülebilir 08 Mart 2024 09:31
CNPC’den Çin’deki petrol talebine ilişkin değerlendirme CNPC'den Çin'deki petrol talebine ilişkin değerlendirme 08 Mart 2024 09:29
Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü hızlandırdı Dünya Konteyner Endeksi düşüşünü hızlandırdı 08 Mart 2024 09:25
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,85
%0,4848
DOLAR
1.003,59
%0,3585
ALTIN
1.001,39
%0,1389
EURO
1.000,00
%0
BORSA
1.145,82
%14,5819
DOLAR
1.155,33
%15,5332
ALTIN
1.151,02
%15,1022
EURO
1.006,39
%0,6394
BORSA
1.157,01
%15,7013
DOLAR
1.223,85
%22,385
ALTIN
1.180,03
%18,0033
EURO
1.012,09
%1,2088
BORSA
1.772,79
%77,2788
DOLAR
2.067,66
%106,7658
ALTIN
1.823,47
%82,347
EURO
1.681,04
%68,1041
BORSA
BİST En Aktif Hisseler