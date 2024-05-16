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Avustralya işsizlik oranında beklenmedik yükseliş

Avustralya'da işsizlik oranı daha fazla insanın iş aramasıyla beklenmedik şekilde yükseldi.

Oluşturma Tarihi 16 Mayıs 2024 09:47

Son Güncelleme Tarihi 16 Mayıs 2024 09:47

Avustralya'nın işsizlik oranı daha fazla insanın iş aramasıyla Nisan ayında sıçradı; Bu artış muhtemelen Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) faiz oranlarını daha da artırması yönündeki baskıyı azaltacak.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nisan ayında mevsimsel düzeltilmiş verilerle işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 4,1'e yükseldi. Piyasalarda beklenti işsizlik oranının yüzde 3,9 seviyesine çıkacağı yönündeydi.

İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ KOŞULLAR SIKI OLMAYI SÜRDÜRÜYOR

İstihdamda ise beklentilerin üzerinde artış yaşandı; Söz konusu ay boyunca istihdam 38 bin 500 artarak, 23 bin 700 beklenen artışın üzerine çıktı. Tam zamanlı istihdam 6 bin 100 azalırken, yarı zamanlı istihdam 44 bin 600 artış gösterdi.

ABS, işgücüne katılımın Mart ayındaki %66,6'dan Nisan ayında %66,7'ye yükseldiğini belirtti.

İşsizlikteki artışın, RBA'nın faiz oranlarında daha fazla artışa yönelik herhangi bir değerlendirmeyi beklemeye alması için yeterli olacağı düşünülüyor. İşgücü piyasasındaki genel koşullar sıkı olmayı sürdürüyor; Bu ekonomik büyümenin keskin bir şekilde yavaşladığına dair artan işaretlerle daha tutarlı seviyeye işaret ediyor.

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