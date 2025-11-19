Petrol fiyatları küresel arz fazlasıyla geriledi

CANLI BORSA
Petrol fiyatları Çarşamba günü Asya işlemlerinin erken saatlerinde geriledi.

19 Kasım 2025

Yatırımcılar, ABD petrol stoklarının artması ve küresel arzın talebi geride bırakmasına dair artan işaretlere tepki verdi.

Brent petrol yüzde 0,3 düşüşle 64,71 dolardan, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,25 azalarak varil başına 60,59 dolardan işlem gördü.

Bu gerileme, önceki seansta Trump'ın yeni Fed başkanı için görüşmeler yapıldığı açıklaması sonrası risk iştahının artıp petrol fiyatlarının yükselmesinin ardından geldi. Açıklama, büyümeyi destekleyecek para politikası beklentilerini kısa süreliğine canlandırmıştı.

Ayrıca, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün raporuna göre, ABD ticari ham petrol stokları 14 Kasım haftasında yaklaşık 4,4 milyon varil arttı. Stoklardaki bu önemli artış, yıl sonuna yaklaşırken dünyanın en büyük petrol tüketicisinin arz açısından rahat bir konumda olduğunu gösterdi.

