Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi

Suudi Arabistan'ın resmi basın ajansının Pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC ve Rusya gibi müttefiklerinden oluşan OPEC+'nın gönüllü üretim kesintilerini ikinci çeyreğe uzatacağını söylemesi bu sabah petrol fiyatlarını biraz yukarı çekti, ancak bu kalıcı olmadı.

ICE'de Brent petrolü cuma gününe göre 7 cent düşüşle 83,48 dolar/varilden ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü 17 cent düşüşle 79,80 dolardan işlem görüyor.

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama ise OPEC+'nın bu hamlesinin ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini savudu.

Ancak Maruyama, OPEC+'nın petrol üretim kesintilerinin devamının geniş çapta beklendiğini ve herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.