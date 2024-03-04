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Petrol fiyatları yüksek açılışın ardından geriledi

Petrol fiyatları günün erken saatlerinde Asya seansında yaşanan yükselişin ardından geriledi.

Oluşturma Tarihi 04 Mart 2024 09:12

Son Güncelleme Tarihi 04 Mart 2024 09:12

Suudi Arabistan'ın resmi basın ajansının Pazar günü yaptığı açıklamada, OPEC ve Rusya gibi müttefiklerinden oluşan OPEC+'nın gönüllü üretim kesintilerini ikinci çeyreğe uzatacağını söylemesi bu sabah petrol fiyatlarını biraz yukarı çekti, ancak bu kalıcı olmadı.

ICE'de Brent petrolü cuma gününe göre 7 cent düşüşle 83,48 dolar/varilden ve NYMEX'de Batı Teksas petrolü 17 cent düşüşle 79,80 dolardan işlem görüyor.

SMBC Nikko Securities'in baş piyasa ekonomisti Yoshimasa Maruyama ise OPEC+'nın bu hamlesinin ham petrol fiyatlarını desteklemeye devam edeceğini savudu.

Ancak Maruyama, OPEC+'nın petrol üretim kesintilerinin devamının geniş çapta beklendiğini ve herhangi bir sürpriz olmadığını da sözlerine ekledi.

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