Petrol fiyatlarında gerileme sürüyor

Washington'un gümrük vergisi tehditleri ve ABD'nin ekonomik yavaşlamasına dair yeni işaretlerin küresel ekonomik büyüme ve yakıt talebi üzerindeki belirsizliğin arz endişelerine ağır basmasıyla petrol fiyatları bu sabah gerileyerek Kasım ayından bu yana ilk aylık düşüşüne yöneldi.

ICE'de Nisan vadeli Brent petrolü yüzde 0,38 düşüşle 73,66 dolara gerilerken, daha aktif olan Mayıs vadeli Brent kontratında fiyat yüzde 0,4 düşüşle 73,26 dolara indi.

NYMEX'de Nisan vadeli Batı Teksas petrolü de 36 cent düşüşle 69,98 dolar/varil seviyesinde.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, ABD'deki ekonomik yavaşlama korkuları, gümrük tarifeleri, OPEC+'nın Nisan ayında arzı artırma planları ve Ukrayna'da barış umutları gibi uzun bir faktör listesinin yatırımcıların risk iştahını azalttığını ve fiyatları düşürdüğünü söyledi.

"Tek karşı argüman fiyatın zaten çok düşmüş olması," diyen Sycamore, WTI'ın teknik grafiklere göre varil başına 65 ila 70 dolar arasında iyi desteklendiğini sözlerine ekledi.

Fitch'in BMI araştırma birimindeki ekonomistler, piyasa katılımcılarının Trump yönetimi tarafından bu ay yapılan enerji ile ilgili politika duyurularının etkisini ölçmekte zorlandıklarını söyledi.

BMI tarafından yayınlanan bir notta, "Başta ABD'nin gümrük vergisi önlemleri olmak üzere aşağı yönlü baskı yapanlar şu anda galip geliyor," denildi.

Ayrıca, ABD işsizlik başvurularının bir önceki hafta beklenenden daha fazla arttığını gösteren veriler de yatırımcı duyarlılığını olumsuz etkilerken, bir başka hükümet raporu ekonomik büyümenin dördüncü çeyrekte yavaşladığını yineledi.