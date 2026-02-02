Petrol fiyatlarında sert düşüş: İran açıklaması etkili oldu

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'ın Washington ile "ciddi görüşmeler yürüttüğünü" açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetti.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 2,9 değer kaybederek varil başına 67,28 dolara inerken, ABD ham petrolü WTI yüzde 3,1 düşüşle 63,17 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de önceki seanslara kıyasla sert bir geri çekilme yaşadı. Brent petrol, önceki işlemlerde son altı ayın zirvesini test ederken, WTI ise ABD ile İran arasındaki artan tansiyon nedeniyle eylül ayı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyordu.

Trump, daha önce İran'ın nükleer bir anlaşmayı kabul etmemesi ya da protestoculara yönelik şiddetin durdurulmaması halinde müdahale edilebileceği yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Cumartesi günü ise, Tahran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani'nin X platformunda müzakerelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıklamasından saatler sonra, Trump gazetecilere İran ile "ciddi görüşmeler" yapıldığını söyledi.

"Umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar" diyen Trump, nükleer silah içermeyen ve her iki tarafı da tatmin edecek bir uzlaşının mümkün olduğunu ifade etti.

Bu açıklamaların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda gerçek mühimmatla tatbikat yapmayı planlamadığına dair haberler de bölgedeki tansiyonun düştüğüne işaret etti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, söz konusu gelişmelerin gerilimin azaldığı yönünde algılandığını belirterek, "Petrol piyasası bunu çatışmadan geri adım atılması açısından olumlu bir sinyal olarak görüyor. Bu da geçen haftaki yükseliş sırasında fiyatlara eklenen jeopolitik risk priminin azalmasına ve kâr satışlarının devreye girmesine yol açıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan OPEC+, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda mart ayı için üretim seviyelerinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Grup, mevsimsel olarak zayıf talep beklentisi nedeniyle Ocak–Mart 2026 dönemine ilişkin planlanan ek üretim artışlarını daha önce kasım ayında askıya almıştı.