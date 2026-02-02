CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Petrol fiyatlarında sert düşüş: İran açıklaması etkili oldu

Petrol fiyatlarında sert düşüş: İran açıklaması etkili oldu

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu İran’ın Washington ile “ciddi görüşmeler yürüttüğünü” belirtmesinin ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 oranında geriledi.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2026 09:21

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'ın Washington ile "ciddi görüşmeler yürüttüğünü" açıklamasının ardından pazartesi günü yaklaşık yüzde 3 düşüş kaydetti.

Brent petrol vadeli kontratları yüzde 2,9 değer kaybederek varil başına 67,28 dolara inerken, ABD ham petrolü WTI yüzde 3,1 düşüşle 63,17 dolardan işlem gördü.

Her iki gösterge de önceki seanslara kıyasla sert bir geri çekilme yaşadı. Brent petrol, önceki işlemlerde son altı ayın zirvesini test ederken, WTI ise ABD ile İran arasındaki artan tansiyon nedeniyle eylül ayı sonundan bu yana görülen en yüksek seviyelere yakın seyrediyordu.

Trump, daha önce İran'ın nükleer bir anlaşmayı kabul etmemesi ya da protestoculara yönelik şiddetin durdurulmaması halinde müdahale edilebileceği yönünde defalarca uyarıda bulunmuştu. Cumartesi günü ise, Tahran'ın üst düzey güvenlik yetkilisi Ali Larijani'nin X platformunda müzakerelere ilişkin hazırlıkların sürdüğünü açıklamasından saatler sonra, Trump gazetecilere İran ile "ciddi görüşmeler" yapıldığını söyledi.

"Umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar" diyen Trump, nükleer silah içermeyen ve her iki tarafı da tatmin edecek bir uzlaşının mümkün olduğunu ifade etti.

Bu açıklamaların yanı sıra, İran Devrim Muhafızları'na bağlı deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda gerçek mühimmatla tatbikat yapmayı planlamadığına dair haberler de bölgedeki tansiyonun düştüğüne işaret etti.

IG piyasa analisti Tony Sycamore, söz konusu gelişmelerin gerilimin azaldığı yönünde algılandığını belirterek, "Petrol piyasası bunu çatışmadan geri adım atılması açısından olumlu bir sinyal olarak görüyor. Bu da geçen haftaki yükseliş sırasında fiyatlara eklenen jeopolitik risk priminin azalmasına ve kâr satışlarının devreye girmesine yol açıyor," değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan OPEC+, pazar günü gerçekleştirdiği toplantıda mart ayı için üretim seviyelerinde değişikliğe gitmeme kararı aldı. Grup, mevsimsel olarak zayıf talep beklentisi nedeniyle Ocak–Mart 2026 dönemine ilişkin planlanan ek üretim artışlarını daha önce kasım ayında askıya almıştı.

İlginizi Çekebilir
Brent petrolün varili 68,32 dolar Brent petrolün varili 68,32 dolar 30 Ocak 2026 09:59
Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi Japonya’da sanayi üretimi aralıkta geriledi 30 Ocak 2026 09:36
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 30 Ocak 2026 09:31
Piyasalar, Trump’ın Fed başkanı adayına odaklandı Piyasalar, Trump'ın Fed başkanı adayına odaklandı 30 Ocak 2026 09:11
Almanya’nın nüfusu 2020’den bu yana ilk kez geriledi Almanya'nın nüfusu 2020'den bu yana ilk kez geriledi 29 Ocak 2026 14:28
Almanya Başbakanı, Trump’ın gümrük vergileri tehdidine tepki gösterdi Almanya Başbakanı, Trump'ın gümrük vergileri tehdidine tepki gösterdi 29 Ocak 2026 14:06
AB’de geçen yıl yeni otobüs satışları arttı AB'de geçen yıl yeni otobüs satışları arttı 29 Ocak 2026 14:03
ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak ABD ile Afrika Birliği, altyapı ve yatırım çalışma grubu kuracak 29 Ocak 2026 13:52
Borsa İstanbul’da rekor! Borsa İstanbul'da rekor! 29 Ocak 2026 13:20
İsviçre’nin ihracatı rekor kırdı İsviçre'nin ihracatı rekor kırdı 29 Ocak 2026 11:22
Deutsche Bank’tan son 18 yılın en yüksek kârı! Deutsche Bank'tan son 18 yılın en yüksek kârı! 29 Ocak 2026 10:45
Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı Norveç Varlık Fonu, ABD tahvillerindeki ağırlığını artırdı 29 Ocak 2026 10:12
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.838,2900 Değişim 227,67 Son veri saati:
Düşük 13649,11 Yüksek 13876,78
Açılış
43,5135 Değişim 0,2287 Son veri saati:
Düşük 43,2789 Yüksek 43,5076
Açılış
51,607 Değişim 0,2080 Son veri saati:
Düşük 51,4955 Yüksek 51,7035
Açılış
6.375,0990 Değişim 539,201 Son veri saati:
Düşük 6294,348 Yüksek 6833,549
Açılış
107,4303 Değişim 21,4182 Son veri saati:
Düşük 101,7849 Yüksek 123,2031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler