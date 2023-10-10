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Petrol tedarikine ilişkin endişelerin azalmasıyla fiyatlar düştü

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle uluslararası piyasalarda 87,51 dolardan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 10 Ekim 2023 10:41

Son Güncelleme Tarihi 10 Ekim 2023 10:41

Dün 89 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,72 düşüşle 87,51 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İsrail-Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin petrol tedarikini olumsuz etkileyeceğine ilişkin endişelerin hafiflemesi etkili oldu.

İsrail'in küresel petrol tedarikindeki rolü sınırlı olsa da dün çatışmanın bölgeye yayılabileceğine ilişkin endişeler fiyatların yükselmesine neden oluyor.

Ayrıca söz konusu çatışmalar dolayısıyla İran'a uygulanacak olası bir ambargonun petrol piyasasına etkisinden endişe edilirken, ABD'den gelen son açıklama bu endişeleri hafifletti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığını, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

Uzmanlar, tüm bu risklere rağmen çatışmanın petrol piyasalarına etkisinin kısa vadede sınırlı kalabileceğini belirtiyor.

Öte yandan, dünya genelinde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına dair güçlenen beklentiler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda 1 Kasım'daki toplantıda Fed'in yüzde 80 ihtimalle politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağı tahmin edilirken, Banka'nın yüzde 73 ihtimalle bu yıl politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 87,68 ile 88,02 dolar aralığının direnç, 87,43 ile 87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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