Polonya Rüzgar Enerjisi Birliğince yayımlanan rapora göre, Baltık Denizi'nin Polonya kısmındaki deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinin 33 gigavat olduğu hesaplandı.

Bu potansiyelin yıllık ortalama enerji üretimi 130 teravatsaat olarak tahmin ediliyor. Bunun da 2040 itibarıyla Polonya'daki toplam elektrik talebinin yüzde 57'sini karşılayabileceği belirtiliyor.

Polonya, Avrupa Birliği'nin kömüre en bağımlı ülkesi olarak dikkati çekiyor ancak ülke çapında yenilenebilir kaynaklara yatırım da devam ediyor.

Ülkenin yenilenebilir kaynaklardan ürettiği elektrik oranı 2010'da yüzde 6,9 iken, geçen yıl itibarıyla yüzde 16,9'a yükseldi.

Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 86,6'dan yüzde 70,8'e geriledi.