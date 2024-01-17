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Rus doğal gaz şirketi 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattı

Rusya’nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi, 2023 yılında 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattığı açıkladı.

Oluşturma Tarihi 17 Ocak 2024 10:51

Son Güncelleme Tarihi 17 Ocak 2024 10:51

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz şirketi Novatek'in geçen yıl 2022'ye göre yüzde 2,7 artışla 78,6 milyar metreküp doğal gaz sattığı bildirildi.

Novatek'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin geçen yıl doğal gaz üretimini bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,9 artışla 82,4 milyar metreküpe yükselttiği belirtildi.

Söz konusu dönemde şirketin sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) dahil toplam gaz satışının da yüzde 2,7 artarak 78,6 milyar metreküpe çıktığı kaydedildi.

Rus enerji şirketleri, Batılı ülkelerin yaptırımları ve Kuzey Akım boru hatlarının düzenlenen sabotajalar nedeniyle atıl duruma düşmesi nedeniyle LNG yatırımlarını artırıyor.

Novatek, bu yıl sevkiyata başlaması beklenen ve Rusya'nın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projelerinden Arktik LNG 2'nin de ana hissedarı konumunda bulunuyor.

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