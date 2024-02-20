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Rusya Çin ve Türkiye'ye bakır satışlarını artırdı

S&P Global, Rusya'nın, AB'ye olan ihracat kaybını kısmen telafi etmek için Çin ve Türkiye'ye bakır satışlarını artırdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2024 09:04

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2024 09:04

S&P Global Market Intelligence'ın Küresel Ticaret Analitik veri analizine göre, Rusya'nın artık Avrupa Birliği'ne (AB) ihraç edemediği yaklaşık 238 bin 600 ton bakırın yaklaşık yarısı, Türkiye ve Çin'e satıldı.

Söz konusu analizde, iki ülkenin, 2022'de aldıklarından 111 bin 580 ton daha fazla alım yaptığı belirtildi.

AB, 2023 yılında Rusya'dan rafine bakır ithalatını yüzde 79 oranında azaltarak yalnızca 62 bin 372 ton alım yaptı. 2022 ve 2021 yıllarında Rusya'dan gelen rafine bakır tedariği, AB ithalat hacminin yüzde 36'sını (296.000 mt/yıl) oluştururken, geçen yıl bu pay yüzde 9'un biraz üzerine düştü.

Yalnızca Şili ve Peru'dan AB'ye gönderilen fazladan 292 bin 720 ton rafine bakır, Rusya'dan yapılan ithalattaki 239 bin tonluk fazlasıyla telafi etti. 2023 yılında iki Güney Amerika ülkesi AB'nin ithalatının yüzde 41'ini sağladı.

Ekonomik kriz nedeniyle bölgenin 2023 yılında ithal ettiği bakırın toplam hacmi yüzde 20 düşerek 673 bin 100 tona düştüğünden, AB'nin Rusya'dan alacağı miktarın tamamını değiştirmesine gerek kalmadı.

S&P Global Commodity Insights'e göre, Rusya'nın artık AB'ye tedarik etmediği hacimleri nereye ihraç edebileceğini anlamak için yaptırımlara katılmayan ülkelerin bakır ithalatını analiz etti. Ancak aralarında Kazakistan, Güney Afrika, Endonezya ve Sırbistan'ın da bulunduğu bu ülkelerin birçoğu önemli bakır üreticisi ve ihracatçısı konumunda olduğundan Rusya'dan ithalat yapmayacaklar.

Rusya'dan ithalat yapan ülkeler arasında en büyük tüketici Çin oldu. 2023 yılında, Rusya menşeli 370 bin 815 ton rafine bakır satın alındı; bu, 2022 yılında tedarik edilenin yüzde 14,4'ü kadar, yani 46 bin 580 ton daha fazla oldu.

Türkiye, 2023 yılında yıllık yüzde 61 artışla 171 bin 260 ton Rus rafine bakırı satın alarak, alım artışı açısından en dikkat çeken ülkeler arasında yer aldı. Rus bakırı, 2022 yılında yüzde 27 olan Türkiye bakır ithalatının 2023 yılında yüzde 41'inden fazlasını oluşturdu.

Çin ve Türkiye, Rusya'nın geçen yıl AB'ye tedarikte kaybettiği hacmin yarısından biraz azını telafi etti. Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana uluslararası ticaret verilerini açıklamaması nedeniyle, kaybı tamamen telafi edecek pazarlar bulup bulamadığı belirsiz durumda bulunuyor.

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